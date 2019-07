ELSA MASCI, MADRE MARA VENIER/ Foto, la malattia e il ricordo: “Mi manca tanto tanto”

Mara Venier protagonista di una puntata speciale di Techetechetè, il programma cult di Raiuno. Un’occasione importante che la conduttrice ha voluto condividere con tutti i suoi fan pubblicando uno scatto risalente ad una Domenica In di qualche anno fa. Su Instagram la conduttrice ha condiviso una foto in compagnia di Gianni Morandi, ma la dedica non è per il cantante di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, ma per la madre seduta sorridente nel pubblico. Così la zia Mara ha ricordato con grande tenerezza la madre scomparsa: ” ho chiesto a Mauro Caporiccio autore del techetechete’che andrà in onda stasera qualche foto….lui gentilissimo me ne ha inviate tre ….guardando questa stamattina mi accorgo che tra il pubblico c’è la mia mamma…….la mia mammina…la mia vita…che mi manca tanto tanto!!!!”. (Clicca qui per la foto)

Mara Venier ricorda la madre: “mi manchi sempre di più”

Non è la prima volta che Mara Venier ricorda l’amatissima madre scomparsa quattro anni fa. Qualche settimana fa, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, la zia Mara ha dedicato a mamma Elsa un bellissimo messaggio che ha commosso ed emozionato il suo pubblico. “Mammina mia oggi sono quattro anni…..mi manchi sempre di più” le parole della Venier con tanto di foto che la ritrae in compagnia dell’amata madre nel giorno del suo matrimonio con Nicola Carraro. Una foto che ha emozionato i tantissimi follower della conduttrice che hanno commentato scrivendo parole dolcissime. Tra questi anche un volto noto: si tratta di Rita Dalla Chiesa, grande amica di Mara, che ha commentato così: “E sempre di più’ ti mancherà…..Maramia. Ma c’è’. Ecco, questa è’ l’unica certezza che continuo a portarmi dentro. Un abbraccio forte”.

Mara Venier: “mia madre Elsa soffriva di Alzheimer “

Anche Alessandra Martines ha commentato la foto pubblicata da Mara Venier scrivendo: “Le mamme sono il bene più prezioso del mondo! Ti abbraccio forte dolce Mara” con tanto di cuoricini. La regina della domenica ha più volte parlato della madre Elsa scomparsa nel 2015; la Venier durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato della malattia e di come l’avesse cambiata al punto che la madre ad un certo punto non la riconosceva più. Per starle accanto, la Venier ha lasciato anche il mondo dello spettacolo per passare più tempo con lei. “Il dolore più grande fu la perdita di mia madre. Soffriva di Alzheimer, il giorno in cui sono andata a trovarla in clinica e lei mi ha detto con gli occhi persi ‘buongiorno signora’ sono morta anche io” ha detto la Venier.



