Le anticipazioni delle prossime puntate di Elsbeth 2: l’avvocata si innamora, poi indaga sul circuito scolastico delle Ivy League

La prossima settimana, più precisamente il 4 agosto 2025, su Rai2 andranno in onda nuove puntate di Elsbeth 2, incentrata sull’eccentrica avvocata con le sue surreali avventure pronte ad appassionare il pubblico e coloro che sono appassionati di telefilm con misteri e una risoluzione che non tarda mai ad arrivare verso il finale.

In una delle due puntate in onda la prossima settimana intitolata Tiny Town nella città di New York cadrà la festa degli innamorati ovvero San Valentino e anche Elsbeth non riuscirà a tenere a freno il cuore infatti finirà per fare la conoscenza con un cantautore di nome Angus Oliphant-Donnachaidh della Scozia. Le scintille tra loro non mancheranno peccato che lui sia il testimone dell’ultimo omicidio su cui sta indagando.

Elsbeth 2 anticipazioni prossima puntata: cosa succederà alla protagonista

Nel prossimo episodio di Elsbeth 2 su Rai2 stando alle anticipazioni l’avvocata si invaghirà di un testimone dell’ultimo caso su cui sta indagando. Ma quale caso? In pratica ha visto una donna crollare dopo un litigio con un amante geloso. Dovrà trovare l’assassino e sperare di riuscire a godersi San Valentino.

Ma non è finita qua: secondo le anticipazioni della prossima puntata di Elsbeth dal titolo Foiled Again l’avvocata metterà in discussione il suo spirito genitoriale con Teddy e avrà modo di indagare su un caso che riguarda le prestigiose scuole del circuito definito Ivy League dove Lawrence Grey dietro un gusto compenso migliora l’aspetto educativo di un bambino affinché possa poi frequentare i corridoi delle scuole migliori d’America.

