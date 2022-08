Elton John “anticipa” Hold me closer ft.ing Britney Spears/ La sneak peak é virale

Elton John promuove il duetto con Britney Spears: arriva la sneak peak

Mancano poche ore al rilascio più atteso di fine estate 2022 nel mondo, ovvero quello del duetto che vede protagonisti Elton John e Britney Spears sulle note di Hold me closer. Si tratta del nuovo singolo del baronetto del pop registrato in studio insieme alla reginetta del pop, che lo scorso novembre 2021 si è liberata dalla conservatorship, l’istituto giuridico che la giudicava incapace di agire in nome e per conto di se stessa e che la vincolava al volere dei tutori legali, tra cui il padre Jamie Spears. Una tutela che in Tribunale la “Santa di Las Vegas” ha definito “abusiva della libertà e del patrimonio” e che l’ha vista protagonista di una lunga battaglia legale affrontata anche grazie al supporto del Free Britney, il movimento social che ha visto agire in prima linea i fan e alcuni volti di spicco dello showbiz internazionale, tra cui l’amica di lunga data di Britney Spears ed ereditiera, Paris Hilton. Hold me closer ha subito in questi giorni il leak, ovvero la condivisione su Telegram dell’audio integrale ancor prima del rilascio, ma sir Elton John si difende con una mossa promozionale del tutto inaspettata. Ebbene sì, mentre la “Santa di Las Vegas” si limita a confermare su Instagram -condividendo un’immagine che la immortala con il collega britannico- la loro collab in uscita il 26 agosto 2022, il baronetto del pop scende in campo e registra una sneak peak tra la gente comune per presentare in anteprima assoluta il duetto uscita.

La sneak peak di Hold me closer

E’ un Elton John brioso e eclettico quello protagonista della sneak peak di Hold me closer, come emerge dall’annessa diretta che il cantante ha condiviso in queste ore via Instagram e che é diventata virale nel giro di poche ore. Elton sceglie di anticipare un suo personale assaggio di Hold me closer al ristorante La Guérite di Cannes, dove una volta avvicinatosi al dj locale avvia alla consolle la prima promo- live session del duetto con Britney Spears.

A margine del post, gli utenti del web si dicono in trepidante attesa di scoprire quante #1 Hold me closer riuscirà a collezionare nelle classifiche musicali del mondo, dal momento che si preannuncia una “bop” di risonanza e successo globali.

Hold me closer può dirsi la fusione perfetta dello stile Pop Piano Rock di Elton John, dove emerge l’elemento più rappresentativo del “rocket-man”, ovvero il pianoforte, e il genere dance-pop coniato da Britney Spears negli ultimi anni nell’industria musicale e che fa di lei la regina della dancefloor. In un altro video-assaggio di Hold me closer postato su Instagram, si intravedono poi le immagini sibilline di un razzo che si solleva da un prato di rose, dove i due cantanti si fondono nei rispettivi simboli social usati in rappresentanza del loro duetto: il razzo e la rosa. Britney Spears e Elton John si preparano quindi per il duetto più atteso del 2022.

Entrambi i post promozionali intanto scatenano le reazioni entusiaste del popolo web: “Oh mio Dio, Britney e Elton insieme, sarà una grande hit. Due leggende insieme”,si legge tra i commenti social più aggreganti.

