Elton John citato in giudizio dall’ex moglie Renate Blauel/ Presentata un’ingiunzione

Renate Blauel, la donna tedesca che Elton John sposò nel 1984 il giorno di San Valentino divorziando nel 1988, torna a far parlare di sè. Come fa sapere La Repubblica, infatti, la Blauel avrebbe fatto casa all’artista presentando un’ingiunzione contro di lui all’Alta Corte di Londra. Sui motivi che avrebbero spinto la donna a fare causa all’ex marito, tuttavia, non si sa nulla. Il procedimento contro Elton John sarebbe coperto dalla legge sulla privacy. Tuttavia, alla base della scelta di Renate Blauel di presentare un’ingiunzione contro Elton John dopo trent’anni potrebbe esserci il non rispetto di un accordo tra le parti come scrive Repubblica. “Può darsi dunque che si tratti di un accordo finanziario tra la coppia stipulato quando terminò il loro matrimonio e che, secondo l’ex moglie, lui non ha soddisfatto come previsto“. L’avvocato di Elton John, per il momento, non avrebbe rilasciato dichiarazioni limitandosi ad affermare di voler risolvere la questione “amichevolmente”.

ELTON JOHN: “RENATE BLAUEL? HO FATTO SOFFRIRE UNA DONNA CHE AMAVO”

Elton John e Renate Blauel s’innamorarono dopo essersi conosciuti durante le registrazioni dell’album Too Low for Zero per poi sposarsi nel 1984 durante il tour in Australia. Dopo il divorzio, firmato nel 1988, Renate Blauel ha percorso una strada diversa da quella dell’artista inglese che di lei parla così nel suo libro: “Ho spezzato il cuore di una donna che amavo e che mi ha amato incondizionatamente. Lasciarsi è stato doloroso, ma senza acrimonia. Per anni, ogni volta che mi succedeva qualcosa, la stampa si presentava alla porta di casa sua per raccogliere qualche gossip maligno, ma lei ha sempre rifiutato di dare interviste”. Elton John che si è poi sposato con David Furnish con cui ha avuto due figli, ha recentemente tentato di riallacciare i contatti per farle conoscere i figli rivelando, però, come il suo invito sia stato declinato. Oggi, poi, la notizia dell’ingiunzione.



