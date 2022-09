Elton John commuove al ricordo di Elisabetta II/ “Ci ha guidato nei tempi più bui…”

Il mondo perde Elisabetta II: ecco cosa accade nel mondo e il messaggio virale di Elton John

Il Regno Unito, i Paesi dell’ex impero britannico e il resto del mondo si stringono al dolore della Royal Family per la scomparsa della Regina dei record, Elisabetta II, la quale é spirata all’età di 96 anni e il cui ricordo segna un inestimabile volume di interazioni in rete tra persone comuni e vip che la ricordano, come il commosso messaggio di Elton John.

La regina ha chiuso gli occhi per sempre nella sua amata residenza di Balmoral in Scozia, mentre attorno a sé aveva i quattro figli e il resto dei familiari a lei più cari. Tra quest’ultimi, Carlo III, in favore del quale la regina ha abdicato per il titolo di erede al trono. Carlo III, quindi, diventa re all’età di 73 anni e la seconda moglie Camilla é elevata a regina consorte. La morte della compianta reale segue all’ultima apparizione pubblica di Elisabetta II, registratasi martedì, occasione in cui lei ha assolto seppur visibilmente fragile e stanca ma sorridente e in piedi ai suoi doveri di monarca costituzionale, presenziando al passaggio di testimone fra Boris Johnson e Liz Truss, rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo premier del suo longevo regno, avviatosi sotto il segno di Winston Churchill a Downing Street.

Carlo III potrebbe essere formalmente proclamato re del Regno Unito nella giornata del 9 settembre 2022, secondo quanto riportato l’8 settembre dal Times. Mentre sale l’attesa per il primo discorso del nuovo re Carlo III del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, si registra un boom di interazioni social in rete, in ricordo di Elisabetta II, con una notevole impennata nel numero di follower degli account social della Royal Family.

Particolarmente commosso e commovente, non a caso diventato virale nel web, é il messaggio rilasciato in queste ore dalla celebrity e popstar connazionale, amico della Regina Elisabetta, sir Elton John, che é tornato al vertice cella classifica iTunes UK con il rilascio di Hold me closer in collaborazione con Britney Spears dello scorso 26 agosto 2022.

Elton John commuove il web al ricordo della Regina Elisabetta II

Il baronetto del Pop torna a svettare tra le principali classifiche di risonanza globale, segnando in particolare la #1 in almeno 40 Paesi su iTunes e la #1 nella classifica mondiale di iTunes, la Worldwide iTunes Song chart, con il duetto fortemente voluto insieme a Britney Spears.

Nel frattempo, la popstar britannica commuove la rete con un sentito e struggente messaggio riportato a mezzo social in ricordo di colei che per lui rappresenta un pezzo di storia che se ne va: “Insieme al resto della nazione, sono profondamente rattristato nell’apprendere la notizia della dipartita di Sua Maestà. É stata un’importante figura nel Paese e ci ha guidato nei momenti più alti e bui con grazia, dignità e calore umano genuino. La regina Elisabetta II ha rappresentato in larga parte la mia esistenza, dall’infanzia ad oggi e mi mancherà profondamente”.













