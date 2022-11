Elton John, dedica ad Alessandro Michele dopo l’addio a Gucci/ “Devastato. Sarò lì…”

La dedica di Elton John ad Alessandro Michele

Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, con un post pubblicato su Instagram, ha annunciato l’addio, come direttore creativo, alla casa di moda Gucci il cui nome ha conquistato il mondo vestendo i più grandi artisti. Una separazione che è rimbalzata immediatamente in tutto il mondo con i vari artisti che sono stati vestiti da Alessandro Michele che lo hanno ringraziato pubblicamente per il lavoro fatto. Tra gli artisti che hanno dedicato parole ricche d’affetto ad Alessandro Michele c’è Elton John che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui è in compagnia del direttore creativo con cui è nato anche un’amicizia.

Elton John, con le proprie parole, ringrazia Michele non nascondendo il proprio dolore per la sua scelta di lasciare Gucci come direttore creativo. “Devastato nel sentire che Alessandro se ne va @gucci È un mio caro amico” Qualunque cosa farà dopo, io sarò lì per lui perché lo amo e lo adoro“, ha scritto Elton.

Le parole di Alessandro Michele

Quella di Alessandro Michele di lasciare Gucci è una scelta che ha causato un vero e proprio scossone al mondo della moda. Una notizia giunta inaspettata che gli esperti di moda non si aspettavano affatto. “Oggi per me finisce uno straordinario viaggio, durato più di venti anni, dentro un’azienda a cui ho dedicato instancabilmente tutto il mio amore e la mia passione creativa. In questo lungo periodo Gucci è stata la mia casa, la mia famiglia di adozione. A questa famiglia allargata, a tutte le singole persone che l’hanno accudita e sostenuta, va il mio ringraziamento più sentito, il mio abbraccio più grande e commosso”, ha scritto su Instagram

“Insieme a loro ho desiderato, sognato, immaginato. Senza di loro niente di tutto quello che ho costruito sarebbe stato possibile. A loro quindi il mio augurio più sincero: che possiate continuare a nutrirvi dei vostri sogni, materia sottile e impalpabile che rende una vita degna di essere vissuta. Che possiate continuare a nutrirvi di immaginari poetici ed inclusivi, rimanendo fedeli ai vostri valori. Che possiate sempre vivere delle vostre passioni, sospinti dal vento della libertà”, ha concluso.













