Elton John: “Donatella Versace era dipendente dalla cocaina”/ “Chiese il mio aiuto..”

Elton John, in “Me”, la prima autobiografia ufficiale di Reginald Dwight, vero nome dell’artista inglese, racconta se stesso, ma anche il periodo buio di alcuni grandi artisti che fanno e hanno fatto parte della sua vita. Tra le 350 pagine di racconti della vita artistica e privata, Elton John si lascia andare anche ad una confessione intima su Donatella Versace. Dopo aver avuto un grande rapporto d’amicizia con Gianni Versace, Elton John svela di essere stato una della persona che hanno aiutato Donatella a superare i suoi problemi con la droga. “Ricordo molto bene il momento in cui Donatella chiese il mio aiuto. L’ ho portata in un centro di disintossicazione. Non è sempre la scelta migliore, anche perché le persone non sono pronte a questa eventualità. Era in un stato terribile e sapevo che dietro quella sua richiesta c’ era qualcosa di più”, scrive il cantante.

ELTON JOHN: “HO AIUTATO DONATELLA VERSACE, EMINEM E GEORGE MICHAEL AD USCIRE DALLA DROGA”

La prima parlare dellla propria dipendenza dalla droga è stata Donatella Versace che, in un’intervista rilasciata al sito di moda Ssence lo scorso anno, raccontava i dettagli di quello che definiva il “suo periodo buio”: “La droga mi ha impedito di vedere quante cose brutte ci fossero attorno al business della moda. Dalla cocaina mi ha salvato Elton John. Alcune sere non mi controllavo più e mi umiliavo davanti ai miei figli. L’odio che provavo verso me stessa aumentava di giorno in giorno”. Donatella Versace, però, non è l’unica che è stata salvata da Elton John. L’artista, infatti, svela di aver aiutato tanti altri vip a liberarsi dalla dipendenza dalla droga. “Ho aiutato molta gente a tornare sobria e pulita. È successo anche con Eminen, anche lui non messo bene. Così è stato anche per George Michael. Andò in Svizzera per conto suo. Era una testa dura”, scrive Sir Elton John nella sua autobiografia.

