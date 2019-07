Elton John e l’inferno dell’alcol “29 anni fa ero distrutto”/ “Dire ‘aiuto’ mi salvò”

Sir Elton John, nato Reginald Kenneth Dwight, una carriera straordinaria ma anche una vita di eccessi. Tra le popstar più amate di sempre, il Knight Bachelor ha dovuto fare i conti con periodi particolarmente duri, il principale risale a fine anni Ottanta: il cantante inglese era finito totalmente nell’infermo dell’alcol e della droga, una dipendenza assoluta che lo ha spinto a chiedere aiuto. «Quand’ero più giovane ho preso un sacco di cocaina. C’ è chi ha calcolato che, negli anni Ottanta, spendevo settanta milioni di dollari in cocaina ogni venti mesi», la confessione di Elton John in un’intervista rilasciata anni fa a Neon, riportata da Repubblica, con l’autore di Rocketman che nel 1990 decise di chiudersi in un centro di riabilitazione per dire basta. E oggi, a 29 anni di distanza da quel giorno, Elton John ha voluto pubblicare un messaggio sui social network…

ELTON JOHN E L’ALCOL: “29 ANNI FA ERO DISTRUTTO”

«29 anni fa oggi ero un uomo distrutto»: esordisce così il cantautore nel messaggio pubblicato su Facebook, con il quale ha voluto ripercorrere uno dei momenti più delicati della sua vita. La popstar, da sempre incline a raccontare pubblicamente le vicende del suo passato, ha poi proseguito: «Finalmente ho preso il coraggio di dire tre parole che avrebbero cambiato la mia vita: ho bisogno di aiuto (I need help, ndr). Grazie alle persone generose che mi hanno dato aiuto nel viaggio verso la sobrietà. Sono eternamente grato». Il 72enne ha ringraziato gli Alcolisti anonimi per il supporto in quella fase della sua vita, un aiuto che lo ha ricondotto sulla retta via: il post del cantante ha ricevuto migliaia di mi piace e di commenti, con tanti messaggi di vicinanza e di congratulazioni per il percorso affrontato.





