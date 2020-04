Elton John/ Emozioni e successo con Rocketman (One World Together at Home)

Pubblicità

Elton John sarà presente all’evento One World: Together at Home. Negli ultimi tempi è stato impegnato con la promozione e la colonna sonora del film Rocketman, un biopic su di lui con Taron Egerton nei suoi panni. Il film è stato ben accolto dalla critica ed è stato nominato per diversi premi. Proprio per questa ragione, l’estro di Sir Elton si è leggermente fermato e non sono stati molti i momenti durante i quali si è dedicato nel portare avanti la sua musica. Anzi, a causa della pandemia globale, Elton John si è dovuto fermare ulteriormente. Al momento l’artista era impegnato nell’ultimo grande tour della sua carriera, festeggiando i suoi oltre 30 anni d’attività musicale. Sicuramente riprenderà dopo che questo brutto periodo sarà passato!

Elton John, la biografia e quel passo dal baratro

Elton John è sempre stato eccentrico ed a volte i suoi eccessi lo hanno portato ad un passo dal baratro. Chi vorrebbe approfondire può scegliere di leggere la biografia del cantante pubblicata in tempi recenti. Il libro, che raccoglie la vita del musicista con alcuni aneddoti curiosi ed a volte tragicomici si intitola Me, Elton John. In un passaggio del libro, Sir Elton ha affermato come per colpa delle droghe stava per rovinare un concerto ai Rolling Stones. Difatti, dopo aver suonato la sua hit storica Honky Tonk Woman mentre era sul palco di un festival, l’artista non volle andarsene e lasciare lo spazio ai suoi contemporanei. Mentre era in estasi a causa delle droghe, ad Elton John pareva che i Rolling Stones erano soddisfatti della sua esibizione ma quando il cantante terminò ci fu un brusco confronto con il gruppo inglese. Ad ogni modo tutto andò per il verso giusto ed i rapporti tra due colossi della musica sono ritornati idilliaci, senza problemi di alcun genere.

Elton John, la carriera

Elton John è un artista che ha fan in tutto il mondo. L’artista è attivo sin dagli anni 60 ed ha letteralmente dominato le classifiche pop con qualsiasi suo lavoro. Alcuni brani molto importanti e conosciuti che lo hanno consacrato nel mondo della musica internazionale sono Your Song, Still Standing, Goodbye Yellow Brick Road e Circle of Life. Ad oggi si stima che l’artista sia riuscito a vendere oltre 400 milioni di dischi, un vero e proprio colosso della musica che rimarrà per sempre nella storia.



