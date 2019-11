ELTON JOHN: “HO RISCHIATO DI MORIRE”/ “Nel 2017 un tumore e una malattia tropicale”

Sono rivelazioni a dir poco scioccanti quelle che fornite da Elton John nel corso di un’intervista esclusiva al programma tv “Uncensored” della BBC One. Il cantante, riporta Il Giornale, ha dichiarato di aver scoperto nel 2017 un tumore alla prostata: “Nel 2017 scoprii di avere un cancro alla prostata e il mio oncologo mi mise davanti a due possibilità, ossia procedere alla rimozione totale della prostata o sottopormi a un ciclo di chemioterapia che significava essere costretto a tornare dozzine di volte in ospedale a vedere tanta gente stare male come me. Non ho avuto dubbi e ho subito scelto l’operazione. Tutto è andato bene, non c’erano metastasi e mi sono ripreso quasi subito al punto che dieci giorni dopo ero già a Las Vegas per un concerto“. Nonostante l’operazione fosse perfettamente riuscita, un inconveniente della convalescenza mise Elton John a dura prova: “Ho iniziato a notare che qualcosa non andava. Il dolore al ventre peggiorava e ho iniziato a soffrire di incontinenza. Sapete, io ho indossato migliaia di cose strambe sul palco ma mai un pannolone gigante. Mentre me la stavo facendo addosso avevo 4mila fan al Caesars Palace che intonavano con me “Candle In The Wind”…posso dirvi per certo che quella sì che è stata un’esperienza piuttosto degradante“.

Elton John: “Il 2017? Anno maledetto”

Finita qui? Magari…Elton John passa in rassegna quel 2017 che non ha esitato a definire come il suo “annus horribilis“. Pochi mesi dopo l’operazione e l’imbarazzante episodio di Las Vegas, infatti, il cantante del cuore di Lady Diana finì per contrarre una malattia tropicale in Sud America e si ritrovò ricoverato in terapia intensiva: “Dopo un mio spettacolo a Santiago una volta tornato a casa in Inghilterra mi sentii molto male. Avevo un’infezione che mi spedì dritto in terapia intensiva in ospedale dove i dottori mi dissero senza troppi giri di parole di preparami al peggio perché mi restavano al massimo 24 ore di vita a causa di una rara complicazione. In quel momento ricordo che l’unica cosa che riuscivo a pensare era: ‘Vi prego aiutatemi, non lasciatemi morire, voglio rivedere i miei figli’. Rimasi sveglio tutta la notte, chiedendomi se sarei morto“. Fortunatamente Elton John riuscì a ristabilirsi e 11 giorni dopo venne dimesso. Tornato a casa non fu comunque a facile il suo percorso: si pensi soltanto che dovette sottoporsi a mesi di fisioterapia per “imparare a camminare di nuovo“. I piccoli Elia e Zachary, avuti con il marito David Furnish, sono “rimasti molto scossi da tutto quanto successo in quel maledetto anno, ma mi hanno fatto sentire tutto il loro amore che per me è la sola cosa che conta“. Elton John ha trovato comunque la forza di scherzare, ricordando come al tempo si sentisse “come la donna bionica” dal momento che perse i capelli, gli furono rimosse la prostata, le tonsille, parte del colon e l’appendice e anche calcoli renali. Il marito David Furnish, in ogni caso, non lo ha mai fatto sentire solo: “Non abbiamo detto nulla alle persone di quanto mi stava accadendo. Abbiamo lottato insieme. Ora mi tengo sotto controllo, e ho sempre paura, anche perché sono padre di due bambini piccoli. Quindi – ha detto rivolgendosi agli uomini all’ascolto della sua intervista – vi prego, fatevi controlli periodici. Io sono vivo per miracolo“.

