Elton John manda in tilt Instagram: gambe ingessate e fan preoccupati, poi la verità sulla scena preoccupante.

Elton John ricoverato in ospedale? I fan tirano un sospiro di sollievo

I fan di Elton John sono in panico. Il celebre cantante di ‘Candle in the wind‘ ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae in ospedale con le gambe ingessate e tanti fiori intorno a lui. Fortunatamente, si tratta solo di una messa in scena: l’artista sta girando un docu-film intitolato “Spinal Tap II: The End Continues” e l’ospedale non è altro che un set fotografico costruito ad hoc.

Se ci fate caso, infatti, mentre è sdraiato sul lettino Elton John indossa occhiali rosa pieni di strass e anche le sue gambe sono decorate con dei brillantini, segno che non può trattarsi di un vero problema di carattere medico. Ma cosa sta girando l’artista? Si tratta del sequel di “This Is Spinal Tap“, un film di Rob Reiner del 1984 e per questa nuova avventura sarà proprio Elton ad occuparsi della colonna sonora. Non solo, canterà anche due canzoni: “Stonehenge” e “Listen To The Flower People“. In ogni caso, la sua foto sui social ha davvero mandato in panico tantissimi dei suoi fan.

Elton John e l’infezione all’occhio: “Ho perso la vista“

“Ho fatto troppo rock e sono finito ingessato“, ha scritto Elton John nella didascalia della foto postata su Instagram ma fortunatamente ha poi tranquillizzato tutti svelando che si trattava solo del backstage di questo documentario. Ciononostante, il cantante ha già fatto prendere un bel colpaccio a tutti lo scorso anno, quando durante l’estate 2024 è finito in ospedale in Francia per via di una grave infezione. Infatti, da quel momento l’artista vede da un occhio solo: “Non ho potuto assistere a molte anteprime perché, come sapete, ho perso la vista. Quindi è difficile per me vederlo. Ma mi piace sentirlo e stasera suonava bene“, così ha detto al gala del suo musical de “Il diavolo veste Prada”.