Elton John nel 2022 in Italia/ Ultimi concerti in Europa e Nord USA: ritiro nel 2023

Elton John ha svelato le date del suo “Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour“, che partirà il 27 maggio 2022 per fare tappa nelle principali città europee e poi proseguire in Nord America. In Italia arriverà il 4 giugno allo Stadio San Siro di Milano: sarà l’unica data italiana e l’ultima performance di sempre nel nostro Paese, come ha annunciato lo stesso artista, rivelando che si congederà “nel modo più grande possibile”.

Il tour, dopo aver toccato l’Europa e l’America, proseguirà nel 2023 in Nuova Zelanda e in Australia, dove si chiuderà definitivamente con l’addio dalle scene live. Elton John girerà in diverse città del mondo con i suoi concerti, fra le tante località in cui si ferma ci sono anche: Francoforte, Parigi, Norwich, Liverpool, Bristol, Philadelphia, Detroit, Cleveland, Chicago, Toronto, Atlanta, Washington, Nashville, Vancouver e Los Angeles (con una doppia data a novembre).

L’annuncio di Elton John

“Sono da voi oggi con un annuncio per cui ho lavorato, beh, per tutta la mia vita – ha comunicato Elton John sui social -. Gli show che annuncio saranno i miei ultimi di sempre in Nord America ed Europa. Mi congederò nel modo più grande possibile, esibendomi al mio meglio, con la scenografia più spettacolare che io abbia mai avuto e suonando in luoghi che hanno significato tanto per me durante tutto il corso della mia carriera”.

L’artista si è detto emozionato e impaziente per questo tour: “Che sia l’estate prossima a Francoforte o al leggendario Dodger Stadium per il gran finale negli Stati Uniti, non vedo l’ora di vedervi tutti on the road per l’ultima volta. Non vedo l’ora di costruire altri ricordi meravigliosi con voi in questi ultimi concerti”. Anche se saranno le ultime occasioni per vedere Elton John dal vivo per la maggior parte dei suoi fan sparsi nel mondo (il cantante non si ritirerà dall’attività musicale) è comunque molto probabile che continueremo a vederlo in tv e a sentirlo in radio con qualche pezzo nuovo finché se la sentirà.

