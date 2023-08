Elton John ricoverato dopo una caduta: come sta?/ Il portavoce: “Incidente nella sua villa a Nizza”

Elton John, brutto spavento dopo una caduta in Francia: il cantante finisce in ospedale ma sarebbe già stato dimesso

Brutto spavento per i fan di Elton John, ricoverato in ospedale dopo una caduta nella sua villa di Nizza, in Costa Azzurra. Il settantaseienne è stato trasportato al reparto ortopedico del centro ospedaliero ‘Principessa Grace’ del Principato di Monaco, dove i medici hanno curato le lievi ferite riportate e dove il cantante ha trascorso la notte in osservazione. A diffondere la notizia è stato il portavoce dell’artista, che in un collegamento con Bbc News ha spiegato che “a seguito di un incidente nella sua casa nel sud della Francia, Elton John si è recato all’ospedale locale come misura precauzionale”.

Adesso le condizioni di salute di Elton John sarebbero decisamente migliorate, infatti dopo gli accertamenti di rito il cantante è stato immediatamente dimesso. La star ha trascorso questi mesi in Francia con il marito David Furnish e i loro due figli dopo essere stato protagonista del suo lungo tour Farewell Yellow Brick Road a luglio.

Elton John, come sta? I fan tirano un sospiro di sollievo dopo l’incidente domestico

Proprio in occasione del Glastonbury Festival 2023 è arrivato l’annuncio del ritiro della rockstar dai tour dal vivo, anche se il cantante ha aperto ad esibizioni occasionali in futuro. Negli ultimi tempi Elton John ha anche preso parte al processo di Kevin Spacey, come testimone della difesa; processo che alla fine ha visto l’attore prosciolto dall’accusa di violenza sessuale.

Tornando al piccolo incidente rimediato in villa, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: la caduta, al di là dello spavento, non ha provocato danni e adesso il cantante sta bene. Dopo una notte sotto osservazione, infatti, Elton John è tornato a casa e adesso sarebbe pronto a riprendere in mano le sue abitudini quotidiani.

