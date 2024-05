Elvia Figliuolo (Misselvia) chi è?/ Prima paroliera italiana, canzoni per Mina, Bobby Solo e…

Chi è Elvia Figliuolo?

Elvia Figliuolo, in arte Misselvia, sarà una delle protagoniste dell’ultima puntata di “Le ragazze”, il programma che racconta la storia di donne di diverse generazioni che in qualche modo hanno avuto un impatto sulla storia del paese. Misselvia, nata a Potenza nel 1924, è stata una delle prime paroliere della musica italiana.

La storia professionale di questa grande artista è incentrata negli anni ’40, anni storicamente difficili in cui però lei riesce a diventare titolare delle Edizioni musicali Francis Day. Elvia aveva studiato a Milano negli anni ’30 e si era appassionata alla lingua inglese, tanto da creare il suo nome d’arte eproprio ispirandosi alla parola inglese “Miss” (signorina). Il lavoro di Misselvia era quello di tradurre testi di canzoni straniere in italiano e in quello stesso periodo si iscrisse come autrice alla SIAE utilizzando il suo pseudonimo. I suoi testi, anni dopo, furono interpretati da alcuni degli artisti più importanti del mondo della musica italiana e internazionale: Per Caterina Valente scrisse “Papà ama mamma”, per Iva Zanicchi i brani “Caro mio” e “Se”, per Adriano Celentano il brano “Coccolona”, per Anita Traversi il celebre “Rossetto sul colletto”, per Bobby Solo il brano “Per far piangere un uomo”, per Dalida “La mia vita è una giostra” e Mina per cui scrisse “Gloria”.

Misselvia: gli anni ’40, difficili per tutti, soprattutto per le donne

Gli anni ’40, quelli in cui Misselvia lavorava come traduttrice e paroliere, erano anni difficili per tutti, a causa della guerra, ma erano difficili in particolare per le donne, prive dei loro diritti, che conducevano una vita infelice e rischiosa, costrette a stare chiuse in casa con dei mariti autoritari e crudeli o immerse nella fatica del lavoro all’interno delle fabbriche. Il programma “Le ragazze”, oltre a raccontare la storia individuale di donne di varie epoche, pone un focus anche sulla parità di genere e sulla condizione delle donne in ogni periodo storico trattato, proprio per questo Misselvia ripercorrerà sicuramente il racconto di quegli anni bui.

Elvia è grata a quegli anni solo in parte, perché è riuscita a trovare un lavoro che la rendesse felice, lo stesso lavoro che negli anni l’ha portata al successo, non solo grazie ai cantanti di fama mondiale, ma anche grazie alla Walt Disney che ha acquistato alcune delle sue canzoni per bambini e anche allo Zecchino d’Oro, programma per bambini in cui sono state trasmesse varie canzoni di Misselvia, tra cui: “I tre porcellini”, brano famosissimo che è poi passato tra le mani di grandi artisti come: Gino Latilla, Carla Boni, Rita Pavone (che l’ha reincisa), Gigliola Cinquetti e in fine la grande Cristina D’Avena.











