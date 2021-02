Elvira Carfagna prima moglie Walter Zenga/ Con la Termali resa dei conti? “Finse di…”

Elvira Carfagna, prima moglie di Walter Zenga, ha mantenuto un buon rapporto con l’ex calciatore ed oggi allenatore. La donna, spesso ospite nei programmi di Barbara d’Urso, ha in qualche modo riabilitato la figura di Walter Zenga padre dopo le accuse a lui rivolte dai due figli avuti da Roberta Termali, seconda moglie, ovvero Nicolò ed Andrea, quest’ultimo protagonista del Grande Fratello Vip. Proprio la presenza del giovane ragazzo nel reality più spiato d’Italia ha acceso i riflettori sulla situazione familiare di Walter, oggi felicemente in coppia con la sua nuova moglie, Raluca Rebedea. La famiglia di Walter Zenga tornerà ad essere al centro anche della nuova puntata di Live Non è la d’Urso in onda questa sera.

Come spiegato nella puntata di venerdì di Pomeriggio 5, anche le ex mogli del grande campione del calcio, a causa della forte visibilità avuta in questi ultimi mesi, avrebbero iniziato ad attaccarsi tra di loro. A parlare di Elvira Carfagna, prima moglie e madre di Jacopo, è stato anche il settimanale Oggi che parlando di “resa dei conti” ha ripreso le critiche nei confronti della seconda moglie del suo ex, Roberta Termali: “Era entrata a casa mia facendo l’amica”, aveva già detto nello studio di Pomeriggio 5, “Queste cose non le ho dette, ma sono anni che volevo dirle. Io avevo un bambino di 18 mesi ma alla fine a lei interessava il mio ex marito non la mia amicizia”.

ELVIRA CARFAGNA PRIMA MOGLIE WALTER ZENGA: ACCUSE A ROBERTA TERMALI

Elvira Carfagna aveva spiegato di aver conosciuto Roberta Termali tramite Walter Zenga quando era ancora sposata con quest’ultimo. Jacopo era ancora molto piccolo quando la madre di Niccolò ed Andrea si sarebbe presentata in casa, insieme all’allora marito “dato che facevano una trasmissione insieme”, aveva spiegato Elvira in una sua ospitata a Pomeriggio 5. “Stavamo diventando amiche ma non le interessava tanto la mia amicizia ma altro”, aveva riferito. Il settimanale Oggi scrivendo della Carfagna ha parlato di vera e propria “resa dei conti” con Roberta Termali, accusandola di aver soffiato sul fuoco davanti alle accuse lanciate dai suoi figli verso il padre Walter. Alle parole al veleno di Elvira rivolte alla Termali nello studio di Barbara d’Urso però era intervenuto il figlio Nicolò: “Non accetto in nessun modo che si attacchi mia mamma. Lei non si tocca”. A confermare la tesi della Carfagna secondo la quale la Termali si finse amica per diventare l’amante del marito era stata anche Caterina Collovati, moglie di Fulvio, calciatore campione del mondo nel 1982. Arriveranno presto nuove accuse?



