Elvira Carfagna Vs Roberta Termali/ Faceva l’amica ma voleva mio marito Walter Zenga

Elvira Carfagna, la prima moglie di Walter Zenga, torna ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 per discutere di quanto dichiarato dall’allenatore sui suoi figli nel corso dell’ospitata a Live non è la D’Urso. La donna, che ha preferito tenersi lontana dalle polemiche in questi anni, ha espresso la sua opinione sulla diatriba esistente tra Walter e i suoi figli Andrea e Nicolò.

“Questi due ragazzi hanno molto risentimento, ma secondo me non è per la lontananza, la mancanza, secondo me ci sono delle radici... – ha ammesso la Carfagna, per poi lanciare la stoccata – secondo me, loro sono stati influenzati dalla mamma, hanno un grande risentimento… Io ad esempio non ho mai detto niente e, se penso a mio figlio (Jacopo, ndr), l’ho cresciuto sereno.” In effetti il rapporto tra Jacopo e suo padre è ben diverso di quello dell’uomo con i figli di Roberta Termali.

Elvira Carfagna punge Roberta Termali: “È entrata in casa mia come amica, poi…”

È proprio alla Termali che Elvira Carfagna lancia poi una frecciatina. La donna ricorda come Roberta sia entrata in casa sua come amica per poi ‘rubarle’ il marito: “Era entrata in casa mia facendomi l’amica, queste cose non le ho dette… Io avevo un bambino di 18 mesi a quel tempo. Ho capito che lei faceva l’amica ma voleva mio marito Walter”, ha aggiunto la donna. Infine ha commentato la rivelazione fatta da Walter Zenga a Live sulla sua infanzia: “Loro sono stati abbandonati dai genitori che Walter aveva 12 anni e l’altro 6 anni. Il piccolo poi è rimasto col papà e Walter ha iniziato a giocare a calcio. Litigavano spesso, poi si sono rivisti dopo 8 anni, il papà era malato…”



© RIPRODUZIONE RISERVATA