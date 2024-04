Elvira e Alfonso, chi sono i genitori di Giuliana De Sio/ “Mia madre era alcolizzata, mio padre è andato via”

Giuliana De Sio genitori: il rapporto con la madre alcolizzata

Nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo, ci sarà spazio per un’intervista a Giuliana De Sio. L’attrice, oltre il successo, ha vissuto un’infanzia difficile segnata dal complicato rapporto con i suoi genitori. La madre Elvira era alcolizzata mentre suo padre, l’avvocato Alfonso De Sio, era sempre molto assente.

“Questo bisogno patologico d’amore che mi addossava era in realtà il suo. Tutti abbiamo bisogno d’amore, ma lei non stava bene. Non l’ho mai vista sorridere, lo faceva raramente, e in quelle poche occasioni il suo viso si illuminava. Ma durante la giornata dovevo fare lo slalom per capire quali erano i momenti della giornata in cui potevo comunicare con lei. Perché ad un certo punto diventava strana, io ero nell’adolescenza e non capivo il suo problema” raccontava l’attrice a Oggi è un altro giorno.

Giuliana De Sio genitori: il complesso rapporto con il padre

Giuliana De Sio ha avuto un rapporto piuttosto complesso anche con il padre Alfonso spesso assente nella sua vita: “Lui è andato via che io avevo circa 11 anni, mia madre si è risposata e mio padre l’ha fatto altre tre volte eppure non ho sentito mancanze, non ho pagato un prezzo molto alto. Ho trovato probabilmente la figura alterna altrove. I genitori devono vivere la propria vita, è giusto che sia così” ha spiegato l’attrice a Oggi è un altro giorno.

E ancora: “Mio padre quando c’era non c’era, ma poi quando non c’era c’è stato. Nel senso che non ci vedevamo spesso, non parlavamo spesso, ma veniva a vedere i miei spettacoli, ha visto i miei film. Ci siamo un po’ riavvicinati, va bene così, è scomparso da un paio d’anni“.

