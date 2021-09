Elvira, mamma Giuliana De Sio/ L’attrice: “L’ho amata ma lei era un’anarchica”

Elvira è stata la mamma di Giuliana De Sio, l’attrice di successo ospite della prima puntata della nuova edizione di “Oggi è un altro giorno”. La scomparsa della mamma ha segnato la vita dell’attrice che in quel triste giorno decise di condividere sui social la notizia. “Gli occhi belli di mia madre ieri sera si sono chiusi, per sempre”. Con queste parole la De Sio ha annunciato al pubblico la scomparsa della madre con cui ha avuto un rapporto strano, ma sicuramente pieno d’amore. L’annuncio della morte della mamma scosse tantissimo i fan e il pubblico che sui social si è riversato nel farle le condoglianze. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte degli ammiratori e del suo pubblico.

“Condoglianze Giuliana Credo che la perdita di chi ti ha dato la vita sia purtroppo la morte di una parte di noi ..” scrisse un utente a cui seguii il commento di un altro “la perdita della mamma lascia un segno dentro….. difficilmente spiegabile”. Proprio nel salotto della Bortone l’attrice aveva già parlato della morte della mamma facendo delle rivelazioni davvero forti. “Mia mamma era una donna infelice, una delle più infelici che abbia mai conosciuto” ha confessato la De Sio.

Giuliana De Sio e la morte della mamma Elisa: “mi ha lasciato il segno”

Non solo, Giuliana De Sio parlando della morte della mamma Elvira ha anche aggiunto: “vivere al fianco di una donna così non è facile, poi ho dovuto lavorare tanto su me stessa”. Un duro lavoro quello fatto dall’attrice che ha dovuto affrontare un vizio della mamma: l’alcol. “Mia madre beveva, per la maggior parte del tempo era altrove, non è facile viverci insieme e crescerci da bambine” – ha rivelato l’attrice aggiungendo – “ho dovuto dunque arrangiarmi… Nel mio squilibrio familiare io sono un miracolo di equilibrio”.

Nonostante tutto però Giuliana ha amato tanto mamma Elvira cercando di comprendere i suoi difetti e le sue difficoltà. “Io l’ho amata ma in un modo che non so rintracciare in maniera lucida dentro di me. Ero sicuramente felice del fatto che lei fosse felice del mio successo. Lei era un’anarchica e questo segno me l’ha lasciato” – ha detto l’attrice che purtroppo non è mai riuscita a diventare a sua volte madre. “A 18 anni non ero pronta e ho abortito, anche se allora l’aborto non era legale. Poi, invece, non sono mai riuscita a portare avanti la gravidanza: per quattro volte, incinta di quattro mesi, ho perso il bambino. Cinque o sei volte ho provato anche l’inseminazione artificiale, non è andata e basta” – ha raccontato a Vanity Fair.



