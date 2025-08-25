Elvis è lo spettacolare biopic dedicato al mito del rock n'roll interpretato da Austin Butler. La regia è del visionario Baz Luhrmann

Elvis, film su Canale 5 diretto da Baz Luhrmann

Lunedì 25 agosto, in prima serata su Canale 5, alle ore 21.35, andrà in onda il biopic Elvis. Si tratta di un film biografico diretto da Baz Luhrmann e prodotto da Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick e Schuyler Weiss.

Il film ha per protagonisti Austin Butler nei panni di Elvis Presley e Tom Hanks in quelli del manager Colonel Tom Parker. Completano il cast Olivia DeJonge (Priscilla Presley), Helen Thomson e Richard Roxburgh. La fotografia è affidata a Mandy Walker, mentre il montaggio è curato da Matt Villa e Jonathan Redmond. Le musiche sono invece di Elliott Wheeler e Anton Monsted. I costumi e la scenografia sono stati curati da Catherine Martin e Karen Murphy. Catherine Martin ha concepito costumi iconici e simbolici per delineare il percorso estetico e identitario di Elvis.

Pino, figlio di Renato Carosone/ Fu adottato dal cantante: "Era di una bontà unica"

La trama del film Elvis: ascesa e declino di un mito

La pellicola esplora e racconta la vita di Presley attraverso la sua complessa relazione con il manager Colonel Tom Parker. Il racconto si apre con un Elvis adolescente, povero e diviso fra il gospel e il blues, che diventa subito pas­sione e vocazione. Si seguono i primi successi: registrazioni alla Sun Records grazie a Sam Phillips ed esibizioni che sconvolgono il pubblico.

Chi sono Gladys e Vernon, genitori di Elvis Presley/ "Non era capace di leggere una nota, ma era un..."

La carriera si sviluppa in forme diverse: il servizio militare in Germania, il sogno hollywoodiano, fino al ritorno trionfale con il celebre Special del 1968. Segue poi il periodo degli anni ’70 con le celebri esibizioni di Las Vegas per poi terminare con la dipendenza da farmaci che provoca il divorzio dalla moglie Priscilla. Quest’ultima esorta infatti il cantante a entrare in una clinica di riabilitazione ma Elvis rifiuta. Il film termina con la morte di Presley, il 16 agosto 1977, a soli 42 anni a causa di un attacco cardiaco.