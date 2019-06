Elvis Nudo/ Il primogenito di Walter balla alla Scala di Milano

Elvis Nudo ha trovato una sua dimensione nella danza, eredità della madre Tatiana Tassara e passione condivisa con il fratello Martin. Il ballerino de La Scala di Milano e coryphè del teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo, ha sottolineato di recente sui social di aver trovato nella danza la sua ragione di vita. “Trova quella cosa che ti piace fare, anche quando non sei in competizione e nessuno ti sta guardando“, scrive nel suo ultimo post. Nel video, Elvis mostra una parte del duro allenamento a cui si sottopone in palestra. Fra i mille complimenti, fra i commenti compare anche l’azzardo di un’ammiratrice ingenua: “Perché non fai Amici di Maria De Filippi“, gli chiede senza considerare che il ballerino è riuscito già più che affermarsi in tutto il mondo. Clicca qui per guardare il video di Elvis Nudo e leggere i commenti. Elvis Nudo ha inoltre incontrato di recente il padre Walter Nudo, quest’ultimo presente nella puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, mercoledì 19 giugno 2019. L’occasione è particolare, visto che si parla del compleanno del padre festeggiato lo scorso 2 giugno. Una possibilità per i tre uomini di casa Nudo di rivedersi ancora una volta e pranzare insieme, data la presenza di entrambi i figli dell’attore. Al fianco di Elvis compare infatti il fratello, mentre Andrea Mainardi, che ha condiviso con l’artista il percorso al GF Vip, è stato fra i primi a fargli gli auguri.

Elvis: sempre al fianco del padre Walter Nudo

Elvis Nudo non è così presente sui social come lo è invece il padre, tanto che sono rari i suoi interventi nelle molteplici piattaforme. Diviso fra lavoro e famiglia, nella mente del giovane figlio di Walter Nudo sembra non esserci troppo spazio per il divertimento. A parte qualche primo piano professionale che spunta fra i post pubblicati ad inizio anno e qualche shooting che metta in mostra il fisico mozzafiato, così come il sorriso splendente, Elvis dimostra di non voler prendere parte della macchina dello showbusiness in cui il padre milita da tanti anni. E’ comparso in tv solo per sostenere il genitore durante l’esperienza all’ultima edizione del GF Vip, incontrandolo con il fratello Martin poco prima della vittoria finale e ritornando in studio anche durante la nomina di campione. Da quel momento in poi cessa qualsiasi notizia nei suoi confronti e a ben guardare il profilo Instagram, sembra proprio che l’incontro fra Elvis e i social avvenga proprio solo per sostenere Walter Nudo e niente altro. Lo dimostra la presenza di pochissimi post, il primo dei quali risale al novembre del 2018 e dove posa al fianco della fidanzata e ballerina Vanessa Vestita.

