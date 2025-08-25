Elvis Presley, chi era e com’è morto? Ancora oggi è anche il mistero attorno alla sua scomparsa a tenere in vita il mito del Re

ELVIS PRESLEY, ASCESA E ‘CADUTA’ DELL’ICONA DEL ROCK’N’ROLL

Elvis Presley, chi era e com’è morto il cantante e attore considerato una delle icone non solo della musica ma della cultura pop(opolare) e contemporanea del secolo scorso? Questa sera, con l’appuntamento in fascia prime time su Canale 5 con l’omonima pellicola “Elvis”, firmata da Baz Luhrmann nel 2022 e che vede nel cast, oltre al divo originario del Mississippi interpretato da Austin Butler (e Chaydon Jay nella sua versione da bambino) e con Tom Hanks nel cast nel ruolo del colonnello Tom Parker, suo storico manager, si riaccenderanno i riflettori su “The King”: e l’occasione è ghiotta per ripercorrere la purtroppo breve vicenda umana, ma molto ricca e intensa dal punto di vista umano e artistico, del rocker scomparso a soli 42 anni. E, in attesa di vedere il biopic musicale diretto dal regista statunitense, possiamo provare a raccontare qui in breve qualcosa di più su Elvis Presley.

Classe 1935 e nato a Tupelo, Elvis Presley ha rappresentato non solo “il” rock’n’roll ma il suo avvento sulle scene ha segnato per sempre uno spartiacque nel mondo dello spettacolo e della cultura di massa, proponendosi nei decenni a venire come icona di stile, sex symbol e tanto altro: anzi, come sovente accade, la sua prematura morte nel 1977, quando tuttavia sembrava aver cominciato un lento declino, e pur avvolta da alcuni misteri, ha contribuito a cristallizzarne l’immagine, come se per i divi del mondo della musica fosse necessario un evento traumatico per consegnarli direttamente all’eternità (e parliamo di un’epoca ancora lontana anni-luce dai social, ma caratterizzata già da fenomeni di diviso e isterie collettive delle fan di Elvis Presley, tra balli sensuali, giacche di pelle e tanto altro.

ELVIS PRESLEY, LE TEORIE SULLA SUA MORTE TRA MITO E COMPLOTTISMO

Elvis Presley, cresciuto in una famiglia molto umile e di forte vocazione religiosa, si era avvicinato alla musica fin da piccolo (il gospel fu il primo amore): tuttavia, dopo aver imparato a suonare la chitarra sarà il trasferimento in quel di Memphis a segnarne e indirizzarne la carriera, venendo a contatto con una delle capitali della musica rhythm & blues, che influirà molto sul suo stile. Dopo il precoce esordio col primo singolo a 19 anni, per quel ragazzo dal look sempre curato sarà un crescendo continuo, irrompendo come un uragano nella ancora molto conservatrice società americana di quegli anni: tra una hit dopo l’altra e un fecondo filone di “film musicali” (che ispireranno tanti suoi emuli in Italia), Elvis dominò la scena negli Anni Cinquanta grazie anche al produttore Tom Parker. Poi, negli Anni Sessanta, e dopo aver dovuto svolgere il servizio militare nel 1957, le cose cambiarono…

Nei Sixties infatti cominciarono ad emergere i problemi e le fragilità di quell’ex ragazzo prodigio, forse inglobato da quella società dello spettacolo così bulimica verso le superstar: l’abuso di farmaci, il preoccupante aumento di peso e alcuni problemi di salute che diverranno cronici, senza dimenticare la dipendenza da sedativi unita ai ritmi massacranti degli show i tour in giro per gli States. Dopo un ‘come back’ nel 1968, negli Anni Settanta tornò all’attività concertistica ma, come si suol dire, il meglio era già venuto.

Elvis Presley venne trovato il 16 agosto del 1977 privo di sensi nel bagno della propria abitazione dall’allora fidanzata, Ginger Alden: a nulla servì il ricovero in ospedale; l’autopsia rivelò un mix letale di farmaci nel sangue e una dimensione abnorme del cuore tanto che le cause ufficiali parlarono di arresto cardiaco. A mo’ di chiusa, ricordiamo anche le teorie, alcune affascinanti, altre strampalate, che vorrebbero Elvis ancora vivo o comunque sopravvissuto a quella notte, forse per sfuggire a quel mostro che è la ‘fama’, e diversi sono stati gli avvistamenti del Re, segno che spesso è il mistero a tenere in vita il mito.