Elvis Presley è vivo: una domanda che risuona dal lontano 16 agosto 1977, giorno della triste morte del re del rock & roll.

Il 16 agosto del 1977 tutto è cambiato; si spense una star immortale della musica mondiale e icona indiscussa del rock & roll, Elvis Presley. Al di là dei gusti personali, della propria propensione a idolatrare un artista piuttosto che un altro, difficile trovare qualcuno che non lo annoveri tra i fautori delle tendenze musicali che hanno contaminato e forgiato i generi per come li conosciamo oggi. Il suo nome, da allora, è continuamente citato tra le fonti d’ispirazione ma c’è un settore atipico che lo annovera con altrettanta frequenza: misteri e leggende.

Elvis Presley è vivo? Sembrerà un interrogativo privo di senso, eppure sopravvive nel tempo e a distanza di decenni dalla scomparsa del re del rock & roll. I complottisti sguazzano tra le teorie in merito e, in quanto leggenda, i pareri sul ‘caso’ forse non arriveranno mai ad esaurirsi. Nel tempo si è parlato di presunti avvistamenti, travestimenti e addirittura di una morte inscenata per questioni che spaziano dal politico al personale passando per la semplice volontà di estraniarsi dal successo disarmante conquistato nel tempo.

Teorie al limite dell’inverosimile e presunti indizi… Ecco perchè, secondo i complottisti, Elvis Presley è vivo!

Tra le teorie più note in riferimento a se Elvis Presley è vivo spicca proprio l’ultima menzionata in precedenza; ovvero la voglia di fuggire dalla fama e godersi la propria vita privata in totale anonimato. Non mancano ovviamente le leggende più fantasiose; c’è chi addirittura ha tirato in ballo la malavita – precisamente la mafia – con la quale sarebbe entrato in contrasto al punto da doversi fingere morto. Capitolo indizi: la lapide. Sul marmo i fan del complotto hanno spesso posto l’accento sul nome di battesimo del cantante: ‘Aaron’ piuttosto che ‘Aron’. Una sorta di messaggio in codice per dire: “Questa non è la mia tomba”.

Come anticipato, l’interrogativo ‘Elvis Presley è vivo?’ è praticamente partito poco dopo la sua – secondo i complottisti – presunta morte. Esattamente il giorno della scomparsa del re del rock & roll si racconta di un – presunto – avvistamento all’areoporto di Memphis presentatosi come ‘Jon Burrows’. E dove sarebbe in questo caso l’indizio? Ecco, quel nome e quel cognome erano anche uno pseudonimo che amava utilizzare proprio Elvis Presley. Altrettanto celebre e risalente agli anni ottanta è l’avvistamento presso un Burger King situato in Michigan ma sarebbe quasi impossibile annoverare le molteplici altre occasioni in cui qualcuno ha tuonato: “Elvis Presley è ancora vivo!”.

Una cosa è certa, tra complottisti e teorie al limite dell’inverosimile, Elvis Presley – in quanto mito indiscusso – non morirà mai.