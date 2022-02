Elvis, video trailer/ Tom Hanks e Austin Butler: film di Baz Luhrmann sul Re del Rock

Più che a Elvis Presley, Austin Butler assomiglia a un giovane John Travolta. Tom Hanks, invece, è identico in modo impressionante al colonnello Tom Parker, il nefasto manager che portò il re del rock’n’roll al successo, ma contribuì anche a farlo morire. La cosa impressionante è che Tom Hanks non assomiglia per niente a se stesso: che fosse invecchiato lo sapevamo, ma per esigenze cinematografiche lo hanno fatto ingrassare (o truccato in modo tale) che sembra davvero un altro.

Sono i protagonisti dell’atteso biopic di Baz Luhrmann che arriverà nelle sale cinematografiche a giugno, rimandato per quasi due anni a causa della pandemia, Elvis. Ovviamente si tratta della storia del più grande performance della storia della musica moderna. Aspetteremo di vederlo per intero, perché i biopic dedicati sia ai cantanti che alle stelle del sport hanno tutti la caratteristica di deludere. Troppo incentrati sugli aspetti più appariscenti delle vite di questi personaggi, trascurano o addirittura cambiano quelli più significativi dal punto di vista biografico e personale. Insomma, sono delle specie di telenovele che riassumono in un paio d’ore vite lunghe e complesse.

FORSE UN BIOPIC ALL’ALTEZZA DELLA STORIA

Ma guardando il trailer di Elvis, qualche speranza l’abbiamo. Intanto perché viene usata la voce vera del cantante durante le esibizioni, cosa che spesso non si fa, e poi perché le scene almeno quelle che si possono vedere sono girate con cura. C’è ad esempio l’aspetto importantissimo dell’adolescenza di Elvis, cresciuto in una poverissima famiglia bianca degli States, che si recava di nascosto a prendere parte ai concerti dei bluesmen o ai sermoni gospel di qualche predicatore di colore, tutte cose che forgiarono la sua anima e gli permisero di inventare quella cosa che avrebbe cambiato il mondo: il rock’n’roll.

E’ dall’unione di musica bianca e nera infatti che esso si formò. Ci sono anche belle riprese degli ultimi anni della sua vita quando il sex symbol che fece impazzire le ragazze di tutto il mondo è ormai ridotto a un bolso e chiatto quarantenne, vittima dei farmaci e della routine impostagli dal cinico colonnello Parker. Nel cast, anche Olivia DeJonge avrà la parte della moglie del cantante, Priscilla. Nel cast del film sono inoltre presenti Dacre Montgomery, Xavier Samuels, Luke Bracey e Kodi Smit-McPhee. Elvis è diretto da Baz Luhrmann, il regista di Romeo + Giulietta di William Shakespeare, Moulin Rouge! e Il grande Gatsby,





