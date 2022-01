Ema approva Paxlovid, pillola anti-Covid di Pfizer/ “Efficace anche contro Omicron”

L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha approvato l’utilizzo di Paxlovid, la pillola contro il Covid-19 prodotta da Pfizer. L’antivirale ad uso orale, come riportato da Il Messaggero, ha la capacità di prevenire la manifestazione grave della malattia nei pazienti risultati positivi al virus che presentino dei fattori di rischio elevati (“adulti che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio che la malattia diventi grave”, si legge nel comunicato), nel caso in cui venga assunta entro 5 giorni dalla presentazione dei primi sintomi.

Moderna e Pfizer, al via test su vaccino booster anti Omicron/ “Possibile in autunno”

Gli studi effettuati dall’Ema hanno dimostrato che il rischio di ospedalizzazione e/o decesso nei pazienti curati con Paxlovid è significativamente ridotto. Soltanto nell’0,8% (8 su 1.039) dei casi sono state necessarie delle terapie ospedaliere, mentre non ci sono stati casi di morte. Nel gruppo placebo, invece, il 6,3% (66 su 1.046) dei pazienti è stato ricoverato per più di 24 ore e 9 persone hanno perso la vita. La maggior parte delle persone su cui è stata condotta la sperimentazione erano state contagiate dalla variante Delta del Covid-19.

Vaccini anti-Covid, Pfizer/Biontech guadagna di più/ 36 miliardi di ricavi nel 2021

Ema approva Paxlovid, pillola anti-Covid di Pfizer: il parere della Commissione Ue

L’utilizzo della pillola Paxlovid contro il Covid-19, prodotta dalla casa farmaceutica Pfizer, è stato approvato dall’Ema, che ha ritenuto soddisfacenti i risultati della sperimentazione. Il farmaco “ha il potenziale per fare davvero la differenza per le persone ad alto rischio di progressione verso la forma della malattia grave”, ha detto Stella Kyriakides, numero uno della Sanità della Commissione europea, in base a quanto riporta Il Messaggero. “Con la suddetta autorizzazione questa settimana sono 6 i farmaci contro il virus autorizzati nell’ambito della strategia terapeutica Ue e altri arriveranno nelle prossime settimane”, ha aggiunto.

Shmuel Shapira (ex capo vaccino israeliano)/ "Vaccino Pfizer mediocre e dura poco..."

La pillola antivirale è stata testata soprattutto contro la variante Delta, ma sembrerebbe essere efficace anche contro la variante Omicron. “Sulla base degli studi di laboratorio, ci si aspetta che Paxlovid sia attivo anche contro Omicron e altre varianti”, si legge nel comunicato pubblicato dall’Agenzia europea del farmaco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA