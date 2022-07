Ema, Ecdc: “Ok quarta dose over 60 e tutti i fragili”/ “Per under 60 dati incerti”

E’ arrivato l’ok definitivo da parte dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, e dell’Ecdc, in merito alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti covid alle persone che hanno dai 60 anni in su, e ai fragili di ogni età. “In Europa è attualmente in corso una nuova ondata” di Covid-19, “con tassi crescenti di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva”. Pertanto “ora è fondamentale che le autorità sanitarie pubbliche considerino le persone tra i 60 e i 79 anni, nonché i vulnerabili di età, per un secondo booster” di vaccino contro Sars-CoV-2.

Questo quanto fatto sapere, come si legge su SkyTg24.it, da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea del farmaco (Ema), attraverso una dichiarazioni congiunta in cui appunto si raccomanda l’estensione del secondo booster del vaccino. L’Ecdc e l’Ema hanno invitato gli Stati Membri ad iniziare a pianificare il richiamo per i vaccini autunnali combinandoli con l’anti-influenza. “Ecdc ed Ema hanno invitato le autorità sanitarie pubbliche in tutta l’Unione europea a pianificare ulteriori richiami” di vaccino anti-Covid “durante le stagioni autunnale e invernale per le persone a più alto rischio di malattia grave, possibilmente combinando le vaccinazioni contro Covid-19 con quelle contro l’influenza”.

ECDC, EMA, ARRIVA L’OK PER LA QUARTA DOSE ESTESA: “PER I MEDICI UNDER 60 NON SERVE”

E ancora: “I Nitag, gruppi consultivi tecnici nazionali per l’immunizzazione – aggiungono – decideranno” a livello dei singoli Stati “su chi dovrebbe ricevere un nuovo richiamo, tenendo conto della situazione” epidemiologica “nei loro Paesi”. In merito alla quarta dose, per il momento è esclusa una somministrazione agli under 60 non fragili: “Al momento non ci sono prove chiare a sostegno della somministrazione di una seconda dose di richiamo alle persone di età inferiore ai 60 anni che non sono a maggior rischio di malattia grave”, e lo stesso vale anche per sanitari e medici: “non ci sono prove chiare a sostegno della concessione di un secondo richiamo precoce agli operatori sanitari o a coloro che lavorano in case di cura a lungo termine a meno che non siano ad alto rischio”.

Per quanto riguarda i dipendenti delle Esa, è invece probabile che “siano a rischio di malattia grave e dovrebbero essere presi in considerazione per dosi di richiamo in linea con le raccomandazioni nazionali”. Stella Kyriakides, commissario Ue per la Salute e la Sicurezza alimentare, ha aggiunto, ribadendo il concetto: “Chiedo agli Stati membri” dell’Unione europea “di lanciare immediatamente un secondo booster” di vaccino anti-Covid “per tutti coloro che hanno più di 60 anni e per tutte le persone vulnerabili”, indipendentemente dall’età, “ed esorto tutti coloro che hanno diritto” a ricevere la quarta dose “a farsi avanti e a vaccinarsi. E’ così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili”.











