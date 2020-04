Ema Kovac di Pechino Express/ “Coronavirus? Fatto il tampone” e su Gennaro Lillio…

Pubblicità

Ema Kovac dopo l’esperienza di Pechino Express 2020 ha raccontato di aver temuto il peggio per via del Coronavirus. La ex Madre Natura è stata ospite di una diretta Instagram di Costantino Della Gherardesca che ha coinvolto tutti i finalisti dell’ottava edizione dell’adventure game di Raidue. In questa lunga diretta Costantino ha colto l’occasione anche per fare un pò di sano gossip con la bella modella che, durante l’avventura di Pechino, ha conosciuto Gennaro Lillio con cui è nata una bella complicità. Non è dato sapere però se tra i due è scattato l’amore, visto che entrambi hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Costantino allora ha cercato di scoprire qualcosina di più e ha cominciato a fare alcune domande ad Ema chiedendole prima di tutto dove si trovasse. La modella ha replicato dicendo di aver lasciato l’Italia per tornare a casa in Croazia. “Sono in Croazia, sono rientrata con un volo organizzato dal consolato croato” ha detto la ex Madre Natura di Ciao Darwin 8.

Ema Kovac di Pechino Express: “Coronavirus? Avevo paura”

Non solo, Ema Kovac di Pechino Express oltre a raccontare di essere tornata a casa in Croazia ha parlato anche dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha coinvolto tutta l’Europa. La modella, infatti, non ha nascosto di essere molto spaventata e che una volta tornata a casa si è sottoposta al tampone prima di poter riabbracciare la sua famiglia. “Ho fatto anche il tampone che è risultato negativo” – ha rivelato la concorrente di Pechino Express 2020, che ha precisato – “me lo hanno fatto appena sono rientrata, volevo passare la Pasqua con la mia famiglia che aveva bisogno di me e ho insistito nel fare il tampone. Mi sento un sollievo enorme, un po’ avevo paura”. Ema ha sottolineato di aver chiesto espressamente di potersi sottoporre al tampone per scoprire se fosse o meno stata contagiata dal virus Covid-19 prima di poter riabbracciare la madre che potrebbe essere a rischio. La modella ha poi risposto anche sul rapporto con Gennaro Lillio; in particolare la modella ha risposto alla domanda di Costantino che le ha chiesto “quando tornerai in Italia?”. “Allora tornerò in Italia appena sarà possibile, quindi in base ai decreti. Diciamo che ho tanta spinta per tornare il prima possibile, però comunque la sicurezza e la salute è sempre al primo posto” ha detto Ema che, Coronavirus a parte, sembrerebbe avere tutta la intenzione di tornare quanto prima dal “suo” Gennaro!



