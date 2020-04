Ema Kovac e Gennaro Lillio fidanzati?/ “Dopo Pechino Express ci siamo rivisti..”

Galeotto è stato il viaggio di Pechino Express 2020 per Ema Kovac e Gennaro Lillio? La top e il modello napoletano, protagonisti dell’adventure game di Raidue, concluso il viaggio in Thailandia, Cina e Corea del Sud, sui social continuano a mostrarsi insieme. I due, oltre ad essere bellissimi insieme, sfoggiano un feeling fuori dal comune che non è passato inosservato ai fans che, durante una diretta Instagram, si sono chiesti se tra i due sia nato l’amore. Ema e Gennaro, complici una serie di coincidenze, si sono ritrovati a trascorrere insieme la quarantena alimentando il gossip sul loro rapporto. Già durante Pechino Express 2020, il pubblico aveva notato l’interesse di Gennaro nei confronti della Kovac, ma oggi le speranze di vederli insieme, felici e innamorati, sono più che concrete anche se l’ex gieffino, per il momento, non si sbilancia.

EMA KOVAC E GENNARO LILLIO: “DUE DI PICCHE A PECHINO EXPRESS, POI…”

Sereno, sorridente e soprattutto sincero, Gennaro Lillio, durante una diretta Instagram, ha raccontato ai fans cos’è successo con Ema Kovac, in quel momento al suo fianco, cos’è successo dopo Pechino Express 2020. “Io sono sincero, non sono ipocrita. Spesso e volentieri ci provavo con lei, però avevo perennemente dei rifiuti. Ema mi dava i due di picche… E non solo una volta, ma tante volte”, ha confessato Gennaro che, ad un certo punto, ha anche pensato di allontanarsi. Finito Pechino, però, tutto sarebbe cambiato. “Io per un attimo ho rallentato. Finita questa fantastica esperienza abbiamo avuto modo di rivederci, di incontrarci…”, ha aggiunto. Ema Kovac e Gennaro Lillio si sono così ritrovati insieme a Napoli, ma per il momento, non confermano di stare ufficialmente insieme. “Mi è venuta a trovare più di un mese e mezzo fa a Napoli, per stare una settimana qui. Improvvisamente è scattata questa emergenza della quarantena e lei è rimasta qui. E ora stiamo trascorrendo la quarantena insieme”, ha concluso Gennaro.



