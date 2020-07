Ema Kovac e Gennaro Lillio in vacanza insieme?/ “Non c’è amore”, ma non si direbbe…

Ema Kovac e Gennaro Lillio stanno insieme oppure no? Impossibile non chiederselo quando si continuano a notare alcune cose che portano a credere che non sia proprio come il bel gieffino abbia raccontato anche ai microfoni del digital space di RTL 102.5 affidato a Francesco Fredella. Gennaro Lillio, interrogato da noi, ha smentito per l’ennesima volta che tra lui ed Ema Kovac ci sia del tenero parlando di rapporto speciale, un’amicizia che andata ben oltre i confini dell’ultima edizione di Pechino Express registrata ormai quasi un anno fa. I due sono stati spesso avvistati insieme a cena o in giro ma il nuovo campanellino d’allarme è suonato proprio in questo fine settimana perché lui ha deciso di volare in Grecia e, guarda caso, anche lei ha fatto lo stesso.

EMA KOVAC E GENNARO LILLIO IN VACANZA INSIEME?

I due non si sono mostrati insieme e non si sono lasciati andare ad una serie di selfie durante il viaggio o al loro arrivo, ma gli indizi mostrati dai due hanno subito allertato i fan. Ema Kovac ha mostrato la piscina del suo appartamento, mettendo in mostra le sue lunghe trecce bionde e ammiccando a chi girava il video che, molto probabilmente, era proprio Gennaro Lillio. La stessa location ha fatto da sfondo alle ultime storie di Gennaro Lillio ed è inutile negare che i due stiano insieme, almeno in teoria. Magari hanno preso due stanze uguali nello stesso albergo? Solo coincidenze o voglia di giocare con i fan negando e poi lasciandosi andare a rumors e gossip?



