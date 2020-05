Ema Kovac ha il fidanzato?/ Da Luca Lanticina a Gennao Lillio, ma sui social…

Pubblicità

Bellissima e in splendida forma, Ema Kovac, questa sera, tornerà ad indossare i panni di Madre Nella nella replica della puntata di Ciao Darwin 8 in onda questa sera. Super corteggiata da fan e ammiratori segreti, Ema Kovac è fidanzata? Una domanda a cui è difficile rispondere. La modella, infatti, è molto riservata e pur essendo attiva sui social pubblica solo foto dei suoi lavori. Tuttavia, il nome della modella, nelle ultime settimane, è finito al centro del gossip per la presunta relazione con Gennaro Lillio. Con il modello napoletano, ex concorrente del Grande Fratello nonchè ex fidanzato di Francesca De Andrè, Ema Kovac ha condiviso la fantastica avventura di Pechino Express 2020. Nonostante abbiano partecipato in coppia con altre persone, tra i due è nata una bella intesa. Tra i due, dunque, c’è del tenero?

EMA KOVAC: DALLA PRESUNTA ROTTURA CON LUCA LANTICINA AL PRESUNTO FLIRT CON GENNARO LILLIO

Il fidanzato ufficiale di Ema Kovac, fino a pochi mese fa era Luca Lanticina con cui si parlava anche di nozze. “Non vedo l’ora di passare il resto della mia vita con te”, aveva scritto Ema sui social riferendosi proprio all’uomo con cui ha condiviso una parte importante della sua vita. Da qualche mese, però, Luca non appare più sui profili social della Kovac che, in compenso, ha condiviso anche molte foto della sua esperienza a Pechino, comprese quelle con Gennaro. Nonostante rumors e pettegolezzi, tuttavia, non sono mai usciti allo scoperto anche se qualche indizio lo hanno lasciato per strada. ““Ti porto nel cuore. In ogni battito. E.”, è la frase scritta su un bigliettino e mostrato da Gennaro. Ema, inoltre, ha fatto intendere di voler tornare presto in Italia dopo essere tornata in Croazia. “Allora tornerò in Italia appena sarà possibile, quindi in base ai decreti. Diciamo che ho tanta spinta per tornare il prima possibile, però comunque la sicurezza e la salute è sempre al primo posto”, ha detto la modella durante una diretta con Costantino Della Gherardesca.



