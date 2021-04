Ema Kovac: “Le belle ragazze si fidanzano con i calciatori? Un clichè”/ “Le donne…”

Ema Kovac, bellissima modella che il pubblico ha conosciuto prima come Madre Natura di Ciao Darwin e poi come concorrente di Pechino Express in coppia con Dayane Mello, è stata ospite dell’ultima puntata di Tiki Taka. Nel salotto del programma sportivo condotto da Piero Chiambretti, Ema Kovac ha avuto la possibilità anche di parlare d’amore e, soprattutto, del binomio bella ragazza-calciatore. Nel salotto di Tiki Taka, Ema Kovac sottolinea come non ci siano solo mogli e compagne di calciatori. “Esistono anche donne nel mondo dello sport che occupano posizioni importanti e che non sono nè mogli nè compagni di qualcuno”, puntualizza la bellissima modella ricevendo l’applauso anche degli altri ospiti presenti in studio. La Kovac, poi, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, si è lasciata andare ad una riflessione sulla posizione della donna.

Ema Kovac: “Ci siamo ancora noi, ragazze umili che crediamo nell’amore”

Ema Kovac difende le donne e i loro valori sottolineando come ci siano ragazze umili, dai sani principi, che credono ancora nell’amore vero e che cercano di conquistare una posizione professionale indipendentemente dalla persona che hanno accanto. “Avere un compagno in amore è la cosa più bella che esiste, ma non deve mai essere un mezzo per “arrivare” o fare le scorciatoie! È troppo scontato e il cliché più grande che esiste che le “belle ragazze” si fidanzano con i calciatori solo per avere la sicurezza e stabilità economica. Invece ci siamo ancora noi, ragazze umili, che crediamo in amore quello vero e lottiamo per i nostri sogni-da sole!”, scrive su Instagram la modella. Poi, rivolgendosi a tutte le ragazze che la seguono, conclude: “Ricordatevi sempre che le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza ed è così!”.

