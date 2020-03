Ema Kovac, Madre Natura/ “Bonolis e Laurenti? Grandi professionisti” (Ciao Darwin)

Ema Kovac è la Madre Natura della prima puntata in replica di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, lo show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti in onda da sabato 21 marzo 2020 in prima serata su Canale 5. La bellissima modella è nata nel 1992 in Croazia, ma molto presto si è trasferita a Milano dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda. Non solo, nella capitale meneghina ha anche conseguito la laurea in Business & Management presso l’Università Cattolica. I primi successi arrivano però nel mondo della moda visto che la sua bellezza viene notata da grandissimi brand che la vogliono sulle passerelle delle loro sfilate. Da Versace a Guess passando per Just Cavalli tutti restano ammaliati dalla sua bellezza. Non solo moda, visto che ben presto Ema conquista anche una certa popolarità nel mondo della televisione proprio grazie alla sua partecipazione come Madre Natura nello show di successo “Ciao Darwin”. Un “ruolo” che le calza a pennello e che le permette di conquistare l’affetto del pubblico, ma anche la popolarità visto che viene scelta come concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express.

Ema Kovac: “La mia esperienza a Ciao Darwin è stata meravigliosa”

Inutile negarlo la fama di Ema Kovac in Italia è sicuramente legata alla sua partecipazione a Ciao Darwin 8 dove ha ricoperto il ruolo di Madre Natura durante la prima puntata che ha visto scontrare gli chic contro gli shock. “La mia esperienza a Ciao Darwin è stata meravigliosa” – ha dichiarato la modella croata durante un’intervista esclusiva rilasciata a SuperGuida Tv. La Kovac ha anche rivelato: “il giorno della puntata mi sono divertita tantissimo, soprattutto mentre Luca Laurenti ed io stavamo provando lo schiaffo. Forse ho esagerato che dite?!”. Una partecipazione che l’ha resa nel giro di pochissimo tempo molto popolare e seguita sui social. “La vera sorpresa per me è venuta dopo, quando ho capito il seguito che abbiamo avuto sui social. Mentre guardavo la prima puntata, il pubblico di tutta Italia mi mandava messaggi di supporto ed incoraggiamento e non ho potuto nascondere le lacrime di gioia” ha detto la modella che non ha nascosto di essere anche nervosa quando ha sfilato con tanto di bikini dinanzi a milioni di italiani.

Ema Kovac: “il mio stile personale è più chic”

Nonostante il nervosismo, Ema Kovac con la sua bellezza ha conquistato davvero tutti. “Sono fortunata perché sono cresciuta con i genitori che mi hanno sempre insegnato ad avere fiducia in me stessa ed è stato un processo lungo, però ho imparato ad amare il mio corpo, con tutte le sue imperfezioni, quindi alla fine non mi importava di avere gli occhi addosso perché in quel momento ero Madre Natura e volevo goderne ogni secondo” ha detto la modella dalle pagine di SuperGuida Tv. Non solo, la Kovac ha anche speso parole di grande stima per Paolo Bonolis e Luca Laurenti che ha definito “le persone più professionali che abbia mai incontrato”. In particolare la modella si è soffermata sul loro lavoro: “nonostante i loro anni di esperienza, hanno preparato questa puntata con talmente tanta accuratezza e precisione che sembrava fosse la prima assoluta di Ciao Darwin. Questo è uno dei valori che li rende due grandi showmen e dai quali si può solo che imparare”. Infine chiamata a scegliere da quale parte stare tra gli chic e gli shock ha rivelato: “ho supportato entrambi, sia Chic che Shock, però il mio stile personale è più chic”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA