Ema Kovac, Madre Natura Ciao Darwin 8/ “Quando parcheggio male dico che sono bionda”

Ema Kovac torna al centro dei riflettori nel sabato sera di Canale 5. La modella croata indossa i panni di Madre Natura nella replica del programma con Bonolis e Laurenti, dove torna per la seconda volta. La showgirl non ha mai fatto mistero di essersi trovata benissimo a Ciao Darwin, che descrive come una grande esperienza. Simpatico il video che Mediaset Play ha proposto nel pre-puntata. Nel filmato la ragazza commette alcune gaffe, che però giustifica con ironia: “In questo caso uso la stessa scusa di quando parcheggio male. Sono bionda”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ciao Darwin, il ritorno di Ema Kovac

Ema Kovac è stata Madre Natura di Ciao Darwin 8 per ben due volte: ad inizio programma e in conclusione dell’edizione che ha chiuso i battenti circa un anno fa. Avremo modo di rivedere la modella nella replica che Canale 5 trasmetterà nella prima serata di oggi, sabato 16 maggio 2020. Madre Natura infatti scenderà come sempre dalla scalinata per raggiungere il conduttore, abbagliato dalle sue grazie. Clicca qui per guardare il video di Ema Kovac. Luca Laurenti invece cercherà di incuterle timore grazie ad un travestimento sorridente: un lenzuolo bianco e delle catene. “Un fantasma Formaggino“, ha specificato però Paolo Bonolis. Il suo tentativo però non è andato a buon fine: alla sua vista, Ema non ha mostrato alcun segno di paura. In seguito invece al suo debutto nella sfida Chic Vs Shock, la modella croata ha rivelato le sue impressioni sul programma a Sdl: “Un’esperienza incredibile, la mia testa era vuota”. Poi ha confessato per aver tifato per gli Chic e si è sottoposta a un test sull’Italia. La modella non ha saputo rispondere alle domande sul fiume che bagna Roma e sulla regione in cui si trova Torino, ma ha ricordato alla perfezione il nome di Rocco Siffredi.

Ema Kovac, Madre Natura: da pochissimo su Tik Tok

Ema Kovac è sbarcata da pochissimo su Tik Tok. La modella croata ed ex Madre Natura di Ciao Darwin 8 deve ancora capire bene il funzionamento della piattaforma. Anche se si è concessa un balletto a distanza con Luciano Punzo durante il periodo di convalescenza. Clicca qui per guardare il video di Ema Kovac. L’amore che la modella nutre per il ballo non è di certo una novità per gli ammiratori. Nei giorni scorsi, Ema infatti ha voluto rendere omaggio alla Giornata Mondiale della Danza. “Come una vera amante di ogni forma d’arte”, ha scritto, “ho deciso di chiedere alla mia cara amica e bravissima insegnante di danza Virna Hosnjak di insegnarmi una coreografia in un solo giorno. Fortunatamente ha accettato questa grande sfida di prendere una modella e farla diventare (abbastanza) ballerina”. La Kovac si è divertita tantissimo in questa nuova esperienza e ha imparato molte cose, ma soprattutto ha avuto un’ulteriore spinta a uscire più spesso dalla sua zona di conforto.

