Ema Kovac, Madre Natura/ Foto e video, chi è? Il bis a Ciao Darwin

Ema Kovac è la Madre Natura scelta per l’ultima puntata di Ciao Darwin 8: Terre Desolate. Si tratta del primo e unico ritorno in questa stagione della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Bellissima e biondissima la ragazza ha conquistato il pubblico italiano, tanto che il suo profilo Instagram è stato preso di bersaglio con continui commenti e like. Tanto da far arrivare a dire alla ragazza, in un’intervista SuperGuidaTv.it, parole di grande ringraziamento: “Gli italiani mi hanno fatto veramente piangere”. La modella è nata in Croazia, ma ormai da molto tempo vive in Italia, precisamente a Milano, sia per motivi di lavoro che per questioni sentimentali. Classe 1992 si è laureata in Italia all’Università Cattolica in Business & Management. Oltre ad essere bellissima è dunque anche una ragazza davvero molto intelligente.

Ema Kovac, Madre Natura: “Esperienza meravigliosa a Ciao Darwin”

Nella lunga intervista a SuperGuidaTv Ema Kovac, tornata nei panni di Madre Natura a Ciao Darwin, ha raccontato le emozioni di questa stagione televisiva. Con grande enfasi sottolinea: “La mia esperienza a Ciao Darwin è stata davvero meravigliosa. Il giorno della puntata mi sono divertita moltissimo, soprattutto quando provavamo lo schiaffo con Luca Laurenti. Però la vera sorpresa per me è arrivata dopo la messa in onda, quando ho capito il seguito che abbiamo avuto grazie ai social network. Mentre guardavo la puntata il pubblico di tutta Italia mi mandava dei messaggi di supporto e incoraggiamento. Non ho potuto nascondere qualche lacrima di gioia“. Durante la puntata di stasera non è da escludere che la ragazza possa tornare a commentare cosa sta accadendo sempre su Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA