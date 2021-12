Ema Motorsport è morto: era il meccanico più famoso d’Italia/ Forse un suicidio

E’ morto Ema Motorsport, youtuber nonché uno dei meccanici più famosi d’Italia se non il più famoso in assoluto. Il suo vero nome era Emanuele Sabatino, ma per tutti era appunto Ema Motorsport, capace di appassionare numerosi italiani nei suoi filmati in cui parlava di motori e automobili. E’ stato trovato morto nella giornata di ieri presso la sua famosa officina di Broni, in provincia di Pavia (Lombardia), così come fatto sapere dalla moglie attraverso i suoi social network: “Nel pomeriggio di ieri – si legge nel post – si è spento improvvisamente Ema. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli e il team di Ema Motorsport. I funerali si terranno lunedì 13 dicembre alle 11 presso la chiesa di San Francesco in Siziano”.

Emanuele Sabatino aveva appena 45 anni, e dalle prime indiscrezioni circolanti sembra che si sarebbe tolto la vita, per motivi che però restano inspiegabili, sempre che la versione venga confermata. Ema Motorsport riparava auto da 20 anni, da quando era un ragazzo, e inizialmente le cose non era andate benissimo, in quanto, per una serie di situazioni, era stato costretto a chiudere la sua officina, come ricorda l’agenzia Ansa.

EMA MOTORSPORT, MORTO IL MECCANICO PIU’ FAMOSO D’ITALIA: AVEVA SOLO 45 ANNI, IL CORDOGLIO DEI FAN

Dopo aver frequentato dei corsi di marketing e comunicazione, aveva quindi deciso di aprire una nuova officina in quel di Broni, per poi presentarsi sui social in una maniera “semplice, immediata, comprensibile a tutti”, scrive ancora l’agenzia, di modo da aiutare le persone comuni a effettuare delle semplici riparazioni o a riconoscere se un lavoro meccanico fosse fatto a regola d’arte o meno. Alla sua comunicazione veloce e chiara aveva unito una simpatia innata, e ciò lo aveva portato a divenire una vera e propria star del web, non soltanto di Youtube ma anche di Facebook e Instagram, dove raccoglieva migliaia di seguaci.

Il suo ultimo video lo aveva pubblicato soltanto poche ore prima di morire, l’8 dicembre scorso, dal titolo “Idrogeno, lavaggio iniettori e lavaggio olio motore in un colpo solo”. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, come ad esempio “Ema rimarrai sempre nei nostri cuori, sei stato fonte di ispirazione e di alimentazione per la passione che accomunava tutti noi”, ma anche “Ci mettevi sempre tanta passione in quello che facevi e sembravi sempre felice”, e infine: “Spero che lassù tu potrai viaggiare come non lo hai mai fatto”.



