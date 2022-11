Ema Stockolma e Angelo Madonia pronti per la convivenza?/ Lei sta traslocando…

Ema Stockoma e Angelo Madonia vanno a convivere, l’indiscrezione

Ema Stockolma e Angelo Madonia andranno a convivere? Sul Settimanale Nuovo una fonte vicina alla coppia ha spifferato che Ema si starebbe già trasferendo nella casa nuova e a suoi scatoloni potrebbero aggiungersi presto quelli di Angelo. Ema Stockolma e Angelo Madonia hanno ufficializzato la loro relazione proprio nel corso di una delle puntate di Ballando con le Stelle. Il ballerino professionista è stato sulle prime restio tanto da aver dichiarato: “Siamo stati molto riservati, trovo giusto preservare un certo aspetto della coppia”. Ema Stockolma invece si era sbilanciata: “Mi imbarazzo perché c’è dell’amore”.

Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme: "È una cosa seria"/ "Ha le chiavi di casa mia!"

In una clip, Ema e Angelo avevano confermato che la loro storia d’amore era seria e tal proposito la speaker radiofonica aveva aggiunto che Angelo era già entrato in possesso delle chiavi di casa sua. Dopo la puntata di Ballando con le Stelle i due sarebbero tornati a casa insieme. Tra le sue storie Instagram, il ballerino ha condiviso la foto di Ema e le ha dedicato belle parole: “La cosa più bella di questo Ballando con le stelle è vederti felice e serena. Spesso mi ringrazia anche in pubblico ma stasera sono io a ringraziati perché mi hai dato la possibilità di prendermi cura di te”.

EMA STOKHOLMA E ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE/ Arriva il bacio in pista, pubblico in delirio

Ema Stockolma e Angelo Madonia escono allo scoperto, è amore!

Ema Stockolma e Angelo Madonia sono finalmente usciti allo scoperto. I due hanno ammesso in diretta che tra loro è scoppiato l’amore: “Alla fine Angelo è una persona molto seria e quindi sto imparando a conoscerlo ed a capire che posso anche espormi, non ho tanta paura del futuro. Ha le chiavi di casa. È una cosa seria. Io forse mi ero messa un sacco paletti e forse avevo bisogno di qualcuno che non li rispettasse”. Ema Stockolma all’inizio era impaurita per il sentimento che aveva capito di provare nei confronti di Angelo Madonia.

Fratello di Ema Stokholma/ Lei: "Abbiamo imparato ad esserci l’uno per l’altro"

La speaker radiofonica e concorrente di Ballando con le Stelle aveva cercato di mettersi un freno ma l’intesa sulla pista da ballo faceva intuire che tra loro le cose si stavano evolvendo: “Inizialmente gli chiedevo di trattenerci un po’ visto che non sapevamo cosa stesse accadendo tra noi… Lui l’ha presa seriamente e quando io ho iniziato ad espormi lui continuava a tenersi”, ha rivelato. L’ottava puntata di Ballando con le stelle li ha visti protagonisti sulle note di un particolare Paso Doble che ha diviso la giuria. I giurati si sono complimentati con loro ad eccezione di Selvaggia Lucarelli che li ha stroncati per poi accusare i giurati di farsi condizionare dalla loro storia d’amore.











