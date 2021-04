Ema Stokholma “Andrea Delogu? Oltre l’amicizia”/ Sua “musa” in ultimo dipinto di nudo

Tra Ema Stokholma e Andrea Delogu c’è da tempo una profonda amicizia ben visibile soprattutto sui social, dove la dj e speaker radiofonica e la conduttrice si scambiano like, commenti e molto di più. Basta dare uno sguardo alla pagina Instagram di Ema per rendersi conto di come l’amica sia per lei fonte di ispirazione fondamentale e ricorrente. L’ultimo quadro realizzato dalla speaker, neanche a dirlo, ritrae la Delogu partendo da una sua bellissima foto di nudo in mezzo alla natura. Pur essendo di spalle è impossibile non riconoscere dallo scatto la conduttrice dai rossi capelli. “Ho bisogno di modell* nuov* , quella che uso è strana”, ha scherzato la Stokholma nella didascalia allo scatto che va a concludere la sua ultima opera d’arte come sempre arricchita dal video e preceduta dal dipinto.

Ma l’amica Andrea, con la quale Ema ha presentato insieme anche l’intrattenimento radio all’ultimo Festival di Sanremo, torna nelle sue opere solo poche settimane prima ed ancora una volta si tratta di un sensuale scatto di nudo in cui la Delogu è a letto, in parte coperta solo da un lenzuolo bianco. “La mia musa fotografata e dipinta da me”, scriveva Ema.

EMA STOKHOLMA E IL RAPPORTO CON ANDREA DELOGU

Dalle parole che si legano alle immagini postate da Ema Stokholma e dai commenti dell’amica Andrea Delogu è possibile comprendere la natura di quel loro rapporto intenso, intimo, che va ben oltre il semplice concetto di amicizia. Qualcosa di viscerale e profondo che in pochi hanno la possibilità di vivere nel corso di una intera vita. Sarà per questo che Ema riesce a mettere su tela ciò che vedono i suoi occhi con un’eleganza ed una magia fuori dal comune rendendo lo scatto esso stesso un dipinto. “Siamo tanto amiche, lei è stata veramente una persona che mi ha cambiato la vita”, ha raccontato Ema Stokholma sull’amica Andrea Delogu, come riferisce Il Messaggero. “Lei ha un passato diverso, per la prima volta mi ha dato un ascolto interessato. È stata la prima persona alla quale ho raccontato di mia madre Dominique“, ha aggiunto la speaker, riferendosi al drammatico episodio in cui la madre tentò di affogarla. “Andrea non si è fermata a pensare “la mamma è sempre la mamma”, è andata oltre. Ci siamo raccontate e capite, questo rapporto va molto oltre l’amicizia”, aveva chiosato, ribadendo quanto già si nota nelle sue opere d’arte.

