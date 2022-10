Ema Stokholma chi è il concorrente? Coppia con Angelo Madonia, Ballando con le stelle/ Svolta sexy per la dj?

Chi sono Ema Stokholma con Angelo Madonia, prima puntata Ballando con le stelle 2022

Ema Stokholma, in coppia con il maestro Angelo Madonia, sarà protagonista a Ballando con le stelle 2022. Di origine francese ma naturalizzata italiana, Ema ha avuto una carriera piuttosto ricca con diverse apparizioni televisive di spessore. Cresciuta nell’ambito della moda ha trovato spazio come radiofonica ottenendo larghi consensi e un discreto successo. Non è sconosciuta al mondo della TV grazie al trionfo nell’edizione 2017 di Pechino Express e alle partecipazioni a Sanremo per le dirette di Radio 2. In merito alla prossima partecipazione al programma di Milly Carlucci si è detta in primis entusiasta, oltre a sentirsi curiosa di affrontare una sfida che sente nelle sue corde seppur lontana dalle sue abilità consuete. Per quanto riguarda i gossip sentimentali, risulta molto difficile conoscere dettagli particolari in quanto molto legata alla privacy della vita privata. Pare che sia attualmente single dopo la fine della relazione complicata con Gemitaiz. A detta di entrambi, nonostante la passione erano troppe le incomprensioni e le difficoltà per una storia duratura.

In un’intervista rilasciata da Ema Stokholma di recente al Magazine online Mowmag ha inoltre approfondito diversi temi riguardanti il suo passato privato e del futuro lavorativo, al di là di Ballando con le Stelle, oltre a numerosi impegni di tipo sociale che avrebbe intenzione di perseguire. Nello specifico, ha rimarcato il dolore subito a causa delle violenze della madre quando era solo una bambina. Si è detta comunque rafforzata dalla sua esperienza e pronta a superare limiti ogni giorno contro ogni tipo di pregiudizio.

Chi è Angelo Madonia maestro della coppia di Ballando con le stelle

Per l’esperienza a Ballando con le stelle sarà accompagnata da Angelo Madonia, ufficialmente un nuovo maestro del cast a partire da questa edizione. Nella stagione 2021 aveva già fatto parte del programma ma unicamente come preparatore e non come esperto vero e proprio. Per quanto riguarda la vita sentimentale Angelo è sposato ed ha due figlie, entrambe di 4 anni.

