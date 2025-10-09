Ema Stokholma ripercorre le sue storie d'amore del passato tra delusioni e sofferenze: "Ho capito che da soli si sta benissimo"

La celebre speaker radiofonica e conduttrice Ema Stokholma non nega di stare bene, finalmente, di aver trovato il suo equilibrio senza necessariamente aver alcun compagno al suo fianco. L’ultima storia d’amore, d’altronde, l’ha segnata parecchio nel profondo. E ora che è passato un po’ di tempo dalla rottura con l’ex Angelo Madonia, conosciuto durante Ballando con le Stelle 2022, la showgirl tira un bilancio positivo della sua vita da single. Perché la relazione con il ballerino, seppur intensissima e sofferente, le ha dato modo di capire molto di se stessa.

In una recente intervista a Verissimo, ha infatti confessato di sentirsi serena e consapevole come non mai. Anche se quella storia travagliata le ha lasciato delle ferite non da poco. “Ho imparato che da soli si sta benissimo. È stato tosto uscirne. Quando accogli in casa una persona è difficile riprendersi quello spazio”, ha sottolineato la conduttrice quarantunenne.

Ema Stokholma felicemente single dopo la rottura con l’ex fidanzato Angelo Madonia

Prima di Angelo Madonia, Ema Stokholma aveva avuto un altro grande amore, con cui credeva davvero di poter costruire qualcosa di importante in futuro. Ma anche in quella circostanza qualcosa è andato storto e la rottura è stata cocente. “Ho sofferto molto quando è finita. Io non sono molto equilibrata da questo punto di vista, ho un handicap emotivo per cui bisogna capirmi, avere pazienza”, ha spiegato Ema Stokholma. La sua complicata storia personale non è stata – e ancora oggi non è – di aiuto.

Ma almeno Ema ha capito di dover andare coi piedi di piombo in amore, di dover proteggere i suoi spazi personali prima di lanciarsi in storie che potrebbero compromettere il suo equilibrio interiore. “In passato hanno voluto cambiarmi spesso”, ha ammesso amareggiata la speaker, ripercorrendo appunto alcune storie del suo passato.