Ema Stokholma compie 42 anni: tra abusi, fuga da casa e la rinascita grazie alla musica e alla psicanalisi.

Ema Stokholma compie 42 anni, e questo sarà un compleanno speciale per lei che tira le somme di una carriera piena di successi. Conduttrice e DJ, è riuscita a conquistare il pubblico in poco tempo e oggi è una delle voci più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. Con tanto impegno ha costruito una carriera meravigliosa, andando a superare i traumi del suo passato: un’infanzia difficile, una madre problematica e tanto dolore.

Nata in Francia nel 1983, decide di scappare di casa a soli 15 anni e intraprendere la carriera di modella in Italia. Comincia anche a lavorare come DJ nei primi anni 2000, mentre dopo qualche tempo debutta in televisione con gli MTV Italian Awards del 2013. Da qui, il successo con Pechino Express insieme a Valentina Pegorer e il suo libro Per il mio bene dove racconta la sua vita in una commovente autobiografia. Qui, ha raccontato le violenze psicologiche e fisiche di sua madre.

Ema Stokholma sulla madre: “Aveva molti problemi mentali“

“Mia madre mi metteva la testa sotto l’acqua, nel water, mi incitava a suicidarmi. Mi è capitato che mi portasse su un ponte dicendomi di buttarmi da sola, altrimenti lo avrebbe fatto lei“, ha raccontato nel suo libro Ema Stokholma svelando senza filtri le atrocità vissute durante l’infanzia. La madre soffriva di problemi psicologici, ma non è mai stata supportata: “Mia madre era incinta quando mio padre se ne è andato. Il dolore, la disperazione e la solitudine l’hanno fatta impazzire. Aveva molti problemi mentali, tornavo a casa e ci picchiava. Credo che lei non stesse bene. Non c’è mai stato nessun aiuto psicologico e nessuna diagnosi“. Nel ricordo di questi traumi, Ema non è mai stata sola: accanto a lei il fratello Gwendal e l’amica di una vita Andrea Delogu, la quale è diventata a sua volta come una sorella.