EMA STOKHOLMA CON ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Mariotto colpito: “Lei è una perla rara”

Ema Stokholma con Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2022

La nona coppia ad esibirsi in questa quarta puntata di Ballando con le stelle 2022 è quella composta da Ema Stokholma e Angelo Madonia. Prima dell’esibizione come di consueto va in onda il filmato che svela le prove settimanali che, nel loro caso, si proietta su Ema che racconta il suo drammatico passato e l’infanzia terribile fatta di violenza in casa.

LUISELLA COSTAMAGNA: "MI RITIRO DA BALLANDO CON LE STELLE"/ Pubblico e giuria si oppone: "Allora ballo"

La parola passa poi alla giuria. Per Ivan Zazzaroni: “Hai la capacità di crescere in bellezza”; Carolyn Smith: “Tango molto particolare. La cosa che mi è piaciuta è l’approccio, veramente bello. Brava anche per i piedi”; Per Fabio Canino: “Voi stasera avete spiegato col ballo in maniera meravigliosa, è una sorta di liberazione. Per essere felici ci vuole coraggio e tu ne hai tanto”; per Selvaggia Lucarelli: “Secondo me ci sono dei difetti visibili ed evidenti, che sono piccole cose ma migliorabili. Sopra eri un po’ rigida”; per Guillermo Mariotto: “Lei è una delle rare perle che ha fatto carriera e vederla qui mi rende fiero”. Il totale è 44 punti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GIAMPIERO MUGHINI E VEERA KINNUNEN, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Lucarelli stupisce: "I miei complimenti!"

Ema Stokholma con Angelo Madonia, Ballando con le stelle 2022: il pubblico è convinto

Sebbene le gambe di Ema Stokholma siano lunghe la bravura di Angelo Madonia sta tirandole fuori la femminilità e la sensualità senza cadere nella volgarità e nella pesantezza a Ballando con le stelle 2022. Il pubblico adora questa coppia, indipendentemente se la love story sia vera o finta. Ema ha un bel fisico imponente: è alta e leggiadra nel ballare. I follower apprezzano la sua gentilezza e giocosità. Lui inoltre è un bravissimo ballerino che è riuscito a mettere in risalto la sua allieva facendo sempre un passo indietro. Il pubblico continua a sognare, sono l’unica coppia affiatata che prende “molti caffè” insieme durante la giornata. Ad Angelo è stato chiesto che sentimento prova per Ema. Il ballerino senza esitare ha dichiarato pubblicamente che gli piace. Bisogna prenderla con le pinze giuste, perché si fida delle sue potenzialità.

Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme?/ Lui: "Lei è una bomba! Ci siamo conosciuti in albergo ma…"

Quando vede il risultato in un’esibizione torna a fidarsi del suo maestro, poi ricade di nuovo nell’incertezza. Malgrado le sue indecisioni e fragilità, Andrea è attratto da Ema. Più che farlo preoccupare lo fa ridere. Ha capito quali sono i suoi limiti e nel comporre la coreografia cerca di non uscire fuori dal range di sicurezza per non metterla in difficoltà. Tre puntate sono ancora poche, ma migliora di puntata in puntata.

Bagno a Mezzanotte per Ema Stokholma e Angelo Madonia

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2022 Ema Stokholma e Angelo Madonia sono scesi in pista proponendo un Samba sulle note di “Bagno a Mezzanotte” di Elodie, trascinando anche il pubblico in platea. A Canino è piaciuta la coppia malgrado abbia presentato una coreografia basic senza strafare. Secondo il parere di Zazzaroni, Ema ha un grandissimo potenziale, riesce a essere armonica anche facendo qualche errore. Non ha visto un grande Samba. Per Selvaggia c’è stata molta prudenza. Angelo sa quali sono i confini che non deve superare con la sua allieva. C’è ancora tanta rigidità gestita bene dal maestro. Mariotto ha apprezzato molto Angelo perché è stato capace di stare un passo indietro. Poi ha spronato la ballerina a fare maggiore uso del suo swing. A Carolyn è piaciutala la coreografia, ci sono stati tutti gli elementi base di un Samba minimal.

La posizione dei piedi è migliorata ma ancora non è corretta del tutto. La coppia ha totalizzato 30 punti. Ema da quando sta a Ballando si sta accorgendo di essere diversa da come credeva di essere. Sta capendo tante cose di se stessa. Nella clip ha detto esplicitamente di piacerle Angelo. Era da tempo che non incontrava un uomo che le piacesse. Si sente una bambina. Da tre settimane sa che c’è una persona in più nella sua vita sulla quale può fare affidamento e si sta godendo questo momento. È meraviglioso sapere che può esistere una persona che la ritrovi lì, dove l’hai lasciata, che ti sta aspettando, quando il cerchio si chiude. È meravigliata che ci possa essere qualcuno che perda del tempo con lei per insegnarle qualcosa. Questa cosa la rende felice e lei è molto grata ad Angelo per la sua pazienza, perché ha un carattere difficile e non sempre si riesce a domarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA