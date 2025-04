Topo Gigio “bocciato” da Ema Stokholma per l’Eurovision

L’avreste mai pensato di vedere Topo Gigio protagonista di una bagarre web? Stavolta ad “attaccarlo” è stata Ema Stokholma, la quale si è espressa sui social dopo la notizia che il celebre pupazzo sarebbe stato il portavoce dell’Eurovision Song Contest. In poche parole, Topo Gigio dovrebbe annunciare i voti per i cantanti italiani, foriero dell’esperienza a Sanremo 2025, dove Lucio Corsi lo ha scelto in una sua esibizione durante la serata dei duetti. Ad anticipare tutto è stato Il Resto del Carlino, dove si legge che il pupazzo si presenterà in diretta durante la finale.

Durante il 13 maggio ci sarà la semifinale, mentre il 17 del mese verrà proclamato il vincitore del talent. Dopo la notizia, Ema Stockholma si è espressa così: “Ma perchè in Europa nessuno sa chi è e non mi sembra giusto togliere questa opportunità a un talent“, rispondendo a un altro Tweet e aggiungendo di essere francese e di non averlo mai visto da bambina. Immediatamente gli utenti le hanno risposto con commenti che smentiscono le sue convinzioni: “Topo Gigio in realtà è conosciuto in tutto il mondo soprattutto nei paesi ispanofoni“, e ancora: “Topo Gigio è conosciuto in tutto il mondo, c’era anche un anime giapponese su di lui!“. Cosa ne pensate?

