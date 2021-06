Ema Stokholma: “Da mia madre solo botte e umiliazioni”/ “Pensavo di morire quando…”

Ema Stokholma, ospite dell’ultima puntata di Venus, il programma di Lorella Boccia trasmesso in seconda serata su Italia 1, racconta la difficile infanzia vissuta accanto alla madre. La conduttrice radiofonica ha spesso parlato del difficile rapporto con la madre scrivendo anche un libro dal titolo “Per il mio bene” in cui racconta tutta la sua storia. Nel salotto di Lorella Boccia, la Stokholma aggiunge ulteriori dettagli a quel periodo che avrebbe dovuto vivere in totale spensieratezza. “I miei primi ricordi sono violenti. Non ricordo un abbraccio, un sorriso, una pacca sulla spalla. Mi ricordo solo botte, insulti e umiliazioni. Faceva parte della quotidianità. Anche mio fratello veniva maltrattato come me. È stata la mia nascita a scombussolare la famiglia. Mia madre era incinta quando mio padre se ne è andato. Il dolore, la disperazione e la solitudine l’hanno fatta impazzire”, ha raccontato Ema Stokholma.

Ema Stokholma: “Pensavo di morire quando mi picchiava”

E’ un racconto doloroso quello di Ema Stokholma che, nel salotto di Venus, si è raccontata senza filtri. La conduttrice radiofonica, pensando alla sua infanzia, ammette di aver avuto anche paura di morire. “A volte ho pensato di stare per morire. Mi metteva la testa sotto l’acqua, nel water, mi incitava a suicidarmi. Mi è capitato che mi portasse su un ponte dicendomi di buttarmi da sola altrimenti lo avrebbe fatto lei”, ha aggiunto la Stokholma che, per esorcizzare il dolore ha dovuto lavorare su se stessa. Ema, infatti, ha seguito un percorso di analisi e ha scritto un libro raccontando la sua storia e tirando fuori tutto il dolore che portava dentro.

