Ema Stokholma furiosa per la Top 5 di Sanremo 2025: cos’è successo

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso da pochi giorni ma continua ancora a far parlare di sé, soprattutto dopo la finalissima di sabato sera caratterizzata dalla vittoria di Olly. A far storcere il naso a molti è stata soprattutto la Top 5 tutta al maschile e composta da Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Brunori Sas, Fedez e lo stesso Olly, a scapito non solo di Giorgia, data tra le favorite e posizionatasi al 6° posto, ma anche di altri volti femminili che hanno gareggiato in questa edizione.

Anche Ema Stokholma non è rimasta indifferente a questa classifica; la conduttrice, che nel corso di Sanremo 2025 ha raccontato il Festival per Rai Radio 2 al fianco di Gino Castaldo, raccogliendo i commenti a caldo dei cantanti dopo le esibizioni e raccontando retroscena e dettagli dell’evento visto da dietro le quinte, ha mal digerito la cinquina maschile che ha dominato la classifica. Nelle ultime ore, infatti, è diventato virale sul web il video di una sua sfuriata non appena è stata stilata la Top 5.

Ema Stokholma: “Neanche una donna in classifica!“. Il video virale

“Non c’è neanche una donna in questa classifica“, il primo commento a caldo di Ema Stokholma dopo aver scoperto, in diretta, la Top 5 del Festival di Sanremo 2025. “Scusate, esco un attimo dallo studio: mi chiudete il microfono?“, domanda, visibilmente delusa per il risultato della classifica. Poi, abbandonato lo studio di Rai Radio 2, ha commentato in lontananza: “Ma le donne, le donne, le donne…“.

Anche Gino Castaldo è rimasto sorpreso dalla classifica, ammettendo: “C’è da rimanere stupiti“. A seguire, come mostra il video retroscena, Ema ha fatto ritorno in studio e ha nuovamente manifestato delusione: “Sono molto arrabbiata, giuro, sono a braccia conserte. Di canzoni di donne in questo Festival, non parliamo di donne o uomini ma proprio di canzoni, ce n’erano. Però è andata così, il voto è questo. Per fortuna le canzoni rimangono e sono di tutti”. Rivedendosi poi nel video diventato virale, la conduttrice l’ha re-postato sul suo profilo X commentando ironica: “Ma sono così quando sbrocco?“.

