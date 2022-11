Ema Stokholma e Angelo Madonia, Ballando con le Stelle/ Lei flirta con maesrto ma…

Ema Stokholma e Angelo Madonia, Ballando con le Stelle: gli occhi di lei

Al pubblico Ema Stokholma e Angelo Madonia piacciono molto, ballano bene, gli occhi profondi e pieni di carisma della ragazza hanno fatto breccia a Ballando con le stelle. Ema è carina ed educata senza troppi grilli per la testa. Ha una voglia di vivere che sa trasmettere a tutti. I fan si stanno appassionando a questa love story che la modella sta vivendo con Angelo. Per quanto riguarda la danza finora la coppia si è cimentata nella salsa, bachata, samba, tango e charleston.

Nelle prossime puntate vorrebbe vedere un valzer, il paso doble o un bel boogie. Intanto è iniziato il toto-Ema e gli utenti stanno pensando con chi potrebbe giocarsi la finale se con Garko o la Banfi. Madonia conquista il cuore delle donne con il suo fascino ed Ema affascina con la sua ironia e intelligenza. È una coppia che fa sognare e in molti vorrebbero vederla in finale, ma quest’anno sarà difficile determinare la coppia vincitrice perchè il livello dei partecipanti è alto.

Un charleston sulle note di Farfalle per Ema Stokholma e Angelo Madonia

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno presentato un Charleston sulle note di “Farfalle” di Sangiovanni. La condizione della costola è migliorata e ha potuto portare a termine la coreografia senza alcuna limitazione. Questa volta Ema ha avuto le gambe giuste per fare il Charleston. Per Canino la modella è in uno stato di grazia. Non è più la ragazza alta che aiuta la signora a prendere le cose sugli scaffali alti del supermercato. Ha trovato la sua identità, adesso ha una sicurezza disinvolta. Ivan Zazzaroni l’ha trovata carina e divertente, quasi una bambina.

Per Selvaggia non è stata la cosa migliore, ma è stata divertente guardarla. Sta facendo un qualcosa che non fa parte del suo mestiere, ma si sta buttando e lo sta facendo bene. Per Mariotto la ragazza si mostra sicura di sé e settimana dopo settimana sta aumentando la sua autostima. Alla fine ha ottenuto 40 punti che sommati ai 10 punti Bonus è arrivata a 50 punti.

Sabato scorso Ema Stokholma è stata demolita dalla clip mandata in onda prima della sua esibizione. Sentire il racconto della sua vita dalla sua voce, l’ha fatta cadere nel panico. Passa una vita a credere di essere forte e poi alla fine niente. Quando parla del suo passato e lo subisce un po’, si sente debole. Ci tiene tantissimo a sembrare forte, perché vorrebbe esserlo, ma non vorrebbe nemmeno essere una persona che pensa solo al passato. Madonia la teneva per mano e sentiva che tremava.

Quando ha risposto a Selvaggia dicendole che Ema aveva una costola rotta e non ha potuto utilizzare nella coreografia la parte superiore del suo corpo, lo avrebbe fulminato: non vuole ricevere la pietà da parte di nessuno. Non può negare che Angelo gli piace come persona e come uomo, però deve stare attenta perché si deconcentra, invece deve essere concentrata. Non può permettersi una debolezza e comunque l’amore è debolezza. Ema riesce a gestire tutto, ma quando subentrano i sentimenti e gli affetti, allora lì è tutto un casino. Purtroppo nel momento in cui va tutto bene, riesce a tenere vicino a sé anche Angelo, nel momento in cui si sente senza scudo deve allontanarlo.

