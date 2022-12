Ema Stokholma e Angelo Madonia: convivenza dopo Ballando con le stelle?/ Lei svela…

Ema Stokholma e Angelo Madonia innamorati a Ballando con le stelle 2022

Galeotte sono state le prove per Ballando con le stelle 2022 per Ema Stokholma e Angelo Madonia che si sono innamorati puntata dopo puntata uscendo allo scoperto poco prima della finalissima del programma di Milly Carlucci. “Angelo è una persona molto seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi”, ha detto la Stokholma nel corso della puntata del 26 novembre: “Ha le chiavi di casa. È una cosa seria. Io forse mi ero messa un sacco paletti e forse avevo bisogno di qualcuno che non li rispettasse”.

Parole importanti quelle pronunciate dalla conduttrice che, dopo settimane di rumors, gossip e indiscrezione, ha confermato l’amore con il suo maestro di ballo. Ora che al termine della trasmissione mancano pochi appuntamenti, Ema si è lasciata andare ad ulteriori dichiarazioni sulle pagine del settimanale Oggi.

Ema Stokholma e Angelo Madonia: arriva la convivenza?

Ema Stokholma apre il proprio cuore e parla dell’amore con Angelo Madonia. Tra i due non è un flirt passeggero, ma un rapporto destinato a crescere. “Mi ero messa un sacco di paletti e forse avevo bisogno di qualcuno che non li rispettasse”, ha detto a Oggi la concorrente di Ballando.

Per la coppia che si appresta ad affrontare le ultime prove decisive per la vittoria finale, arriverà la convivenza? Dopo aver abbattuto tutte quei paletti che aveva eretto per difendere il proprio cuore, Ema accetterà di fare un passo così importanti? I fan si augurano che l’amore tra i due cresca sempre di più.

