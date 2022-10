Ema Stokholma e Angelo Madonia coppia anche fuori Ballando con le stelle?/ L’intesa che prosegue anche a cena

Ema Stokholma e Angelo Madonia sono la nuova coppia di ballerini di Ballando con le stelle

Nuovo flirt fra due concorrenti di ‘Ballando con le stelle’ il fortunato format di Milly Carlucci in onda ogni sabato sera, in prima serata, su Rai Uno. Si tratta della coppia composta da Ema Stokholma e Angelo Madonia. I due si si sono conosciuti durante questa nuova stagione del programma televisivo e la sintonia si è vista fin da subito. Lei è una conduttrice radiofonica, single da quando è finita la sua relazione con il rapper Germitaiz. Ha 39 anni, nata in Francia da madre francese e papà romano, la sua carriera è iniziata molto giovane come modella di Dolce e Gabbana. Ha lavorato per Radio 2 dove nel 2018 ha presentato la diretta del ‘Festival di Sanremo’.

Nel 2017 si è classificata prima al reality show ‘Pechino Express’. Quest’anno debutta come ballerina nella serata del sabato sera di Rai Uno. Angelo Madonia ha 38 anni, fa il ballerino di professione e ha già partecipato al programma di ‘Ballando con le stelle’ durante la sua terza edizione e nel 2021. Quest’anno è il maestro di Ema, la accompagna sulla pista da ballo, ma non solo…

Ema Stokholma e Angelo Madonia: un’intesa che prosegue anche a cena

Ema e Angelo sono stati paparazzati dal settimanale ‘Diva’ fuori da un ristorante di Roma. I due, terminate le prove per il programma si sono fermati a cena assieme ad altri due amici. Per loro il contatto fisico è ormai un’abitudine, provando tutto il giorno i balli per le puntate, ma anche durante la cena non sono mancate delle effusioni. Ancora presto per stabilire se fra i due ci sia davvero un’intesa che va oltre quella del maestro e dell’allieva sulla pista da ballo.

Al momento niente è trapelato se non alcune foto: i due sono apparsi davvero molto vicini, attraverso le vetrate del ristorante, le loro mani si sono intrecciate e i volti molto vicini. Quasi come fosse una danza.

