Ema Stokholma e Angelo Madonia coppia in crisi?/ La verità sulla lite a Ballando

Ema Stokholma e Angelo Madonia svelano la verità sulla lite a Ballando

Ema Stokholma e Angelo Madonia sono una coppia che partecipa a Ballando con le stelle, ma non è solo il ballo a legarli. Infatti, tra la speaker radiofonica e il maestro di ballo è nata una bellissima storia d’amore che sta appassionando i fan. La talentuosa partecipante al talent ha, però, confermato un’indiscrezione sulla coppia.

Alla domanda se avessero litigato a Ballando, Ema Stokholma ha risposto: “Se abbiamo litigato venerdì? Un po’… ma tu come fai a saperlo?”. La speaker ha dichiarato che Angelo Madonia è molto severo con lei in sala prove e alle volte possono nascere piccoli attriti di poco conto. Alla stessa domanda, il maestro di ballo è rimasto un po’ vago e ha risposto: “Non abbia litigato, ma qualora ci fossero delle lite si risolverebbero subito“, poi svela quando si sono messi insieme: “Un po’ di tempo prima che lo facessimo sapere a tutti. Chi è più geloso tra i due? Lei si è presentata come gelosa ma lo sono più io“.

Ema Stokholma ha trovato la felicità e l’amore a Ballando con le stelle, ma la sua infanzia è stata segnata dal dolore. “Sono cresciuta con mia madre e mio fratello, lei non aveva molta pazienza di insegnarmi le cose. Dentro casa mi sembrava tutto un film horror, violenza psicologica e fisica. Sono cresciuta senza fare niente, senza tossire e senza fare nulla. Ero trasparente ma quello che c’era in lei si scatenava ugualmente” ha rivelato la speaker nel talent show.

Ema Stokholma ha aggiunto: “Non sapevo se avrei superato la notte e arrivare al giorno dopo. Sentivo che quella situazione non era la normalità perché in tv vedevo le famiglie che erano felici, che facevamo colazione insieme”. La speaker radiofonica ora, vive felice la sua esperienza a Ballando con accanto il suo compagno Angelo Madonia.

