Ema Stokholma e Angelo Madonia/ Coronano sogno d’amore in caso di finale a Ballando con le stelle? Lui…

Ema Stokholma e Angelo Madonia sono due protagonisti indiscussi di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022. Fin dal principio hanno acceso il gossip, regalando emozioni e coreografie spettacolari settimana dopo settimana. In molti si chiedono quanto la loro storia d’amore abbia influito sulla qualificazione alla semifinale di Ballando con le Stelle, ma al di là di questo non si può negare che Ema Stokholma e Angelo Madonia abbiano fatto un percorso importante. Questo indipendentemente dalle battutine e dai flirt che hanno acceso i riflettori sulla coppia. La settimana scorsa Ema e Angelo hanno dato l’ennesima dimostrazione di saperci fare in pista, ma anche di essere molto affiatati e amorevoli l’uno nei confronti dell’altro.

Le porte della finale potrebbero aprire ulteriori spiragli ad una grande storia d’amore, ma al momento i due concorrenti hanno la necessità di concentrarsi sulla performance in pista. L’affiatamento è chiaro e il precedente firmato Arisa e Vito Coppola, vincitori della passata edizione, fa ben sperare almeno da questo punto di vista. Al contrario di Arisa e Vito, tuttavia, la scintilla che tiene uniti Ema e Angelo sembra ben più viva ed autentica. Lui intanto ha preso le sue parti e l’ha difesa a spada tratta la scorsa settimana, quando la giuria ha sollevato qualche perplessità sulla loro ultima esibizione.

Nella puntata di questa sera, venerdì 2 dicembre, Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno tutte le intenzioni di superare i propri limiti. E cercheranno di farlo facendo leva sulle emozioni, quelle che l’aspirante ballerina ha vissuto in quest’edizione di Ballando con le Stelle 2022, ma anche quelle più profonde e dolorose che arrivano da un passato tenebroso. Ema Stokholma e Angelo Madonia danzeranno sulle note di Strada Facendo, brano di Baglioni che parla delle difficoltà che si possono incontrare lungo il percorso della vita, tra sogni, speranze, dolori, drammi e delusioni.

Non a caso la Stokhloma ha dovuto fare i conti con un passato alquanto sofferente: “Sono cresciuta con mia madre e mio fratello, lei non aveva molta pazienza di insegnarmi le cose. Dentro casa mi sembrava tutto un film horror, violenza psicologica e fisica. Sono cresciuta senza fare niente, senza tossire e senza fare nulla. Ero trasparente ma quello che c’era in lei si scatenava ugualmente”, ha raccontato durante Ballando con le stelle. “Non sapevo se avrei superato la notte e arrivare al giorno dopo. Sentivo che quella situazione non era la normalità perché in tv vedevo le famiglie che erano felici, che facevamo colazione insieme”. Un dramma che Ema sembra aver superato brillantemente, con una tenacia che ha fatto breccia nel cuore dei giudici.











