Ema Stokholma e Angelo Madonia innamorati a Ballando come Arisa e Vito?/ Il coach: “Lei è una vera bomba!”

Angelo Madonia ed Ema Stokholma sulle orme di Arisa e Vito a Ballando con le Stelle?

Ema Stokholma e Angelo Madonia sembrano ricalcare le orme della cantante Arisa e del suo insegnante Vito dentro e fuori dal palco di Ballando con le Stelle. Coreografie meravigliose, passione e complicità tangibile. Insomma, in molti hanno fatto due più due, trovando nei diretti interessati terreno fertile per scaldare il gossip. Sia Ema che Angelo, infatti, non hanno negato l’attrazione reciproca e inoltre il ballerino ha confermato di aver trovato in lei una persona con cui ama trascorrere del tempo anche fuori dal programma di Milly Carlucci.

Ema Stokholma e Angelo Madonia, vinceranno Ballando con le stelle?/ Sicuramente vince l'amore...

Oltretutto, forse non tutti sanno che Ema Stokhloma e Angela Madonia si conoscevano già, prima di iniziare insieme Ballando con le Stelle. “Ci conoscemmo tre anni fa per caso in un albergo in Cina e non mi filò di striscio. Invece questa volta ci siamo proprio trovati. Lei è una bomba, è molto piacevole parlare e stare in sua compagnia”, ha detto Angelo.

EMA STOKHOLMA E ANGELO MADONIA STANNO INSIEME?/ "Contatti più intensi del s*sso..."

Angelo Madonia ed Ema Stokholma, i fans credono in una vera storia d’amore

“Poi siamo entrambi single, il che è di grande aiuto. Se abbiamo voglia di berci qualcosa fuori lo facciamo senza problemi né tabù”, ha continuato Madonia a proposito del feeling con Ema Stokholma. Un feeling speciale, che li premia anche in pista da ballo e che proprio come accadde per Arisa e il suo Vito, fa sognare i fans. Chissà se la nuova ‘coppia’ è attesa dallo stesso epilogo, ovvero dalla vittoria di Ballando con le Stelle e dal brusco stop sentimentale lontani dalle telecamere. A differenza di Vito e Arisa, qui l’interesse sembra più spontaneo e genuino. Come finirà, però, non è dato saperlo…

