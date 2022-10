Ema Stokholma e Angelo Madonia la coppia sexy di Ballando con le stelle/ Il feeling, orasi punta la vittoria!

Ema Stokholma e Angelo Madonia, Ballando con le stelle

Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno conquistato una buona fetta di pubblico di Ballando con le stelle 2022 grazie all’ultima esibizione; dopo la prima puntata infatti, non erano ancora perfettamente nelle grazie dei sostenitori. La seconda performance ha invece convinto buona parte di pubblico come testimoniato dai tanti commenti positivi in favore di entrambi. Per la prossima puntata le aspettative sono dunque alte, soprattutto dopo quanto visto nella seconda performance.

Ci si aspetta un proseguo della linea vista nell’ultima diretta con l’aggiunta di maggiore sinuosità e particolarità dal punto di vista tecnico, senza dimenticare ulteriori miglioramenti in termini di intesa. La ragazza è veramente amatissima dal pubblico e anche per questo molti vedono la coppia tra le papabili vincitrici. Vedremo stasera come se la caveranno i due in una nuova e attesissima esibizione. Non abbiamo dubbio però che ci sarà da stare incollati davanti alla televisione e non solo per la loro esibizione.

Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno visto come la seconda puntata di Ballando con le stelle abbia forse definito in maniera ancora più chiara le gerarchie che si vanno delineando. Con i 34 punti della prima puntata i due avevano decisamente iniziato a tracciare quello che è il percorso da seguire, dimostrando comunque ancora un’intesa acerba ma in via di definizione. Chiaramente, dopo una settimana di duro lavoro l’attesa per la seconda esibizione era piuttosto ambiziosa. Ema e Angelo per questa volta hanno optato per una bachata sensuale ma al contempo ricca dal punto di vista del repertorio artistico. Prima dell’esibizione la donna ha anche commentato negativamente la prima puntata, confermando quanto volesse cambiare rotta per questa seconda uscita. Effettivamente il risultato decisamente superiore è stato confermato da buona parte della giuria, che per questa seconda puntata si è complimentata con entrambi i concorrenti. Rossella Erra ha voluto sottolineare la coordinazione dal punto di vista del movimento e in funzione della musicalità, in particolare nel momento dei baci.

Anche Zazzaroni piuttosto convinto, definendo stupenda l’esibizione nella sua totalità. Più scettica invece la Lucarelli, preoccupata nell’assistere a troppi complimenti che potrebbero poco giovare alla crescita della coppia nelle puntate a seguire. In virtù della scelta della Smith di non andare oltre il 6 per le votazioni, la coppia ottiene comunque un confortante 38. Ema ha apprezzato il giudizio della giuria, affermando di aver avuto effettivamente il riscontro che si aspettava dopo una settimana di duro lavoro. Le fa eco Moreno che conferma la crescita dal punto di vista dell’intesa e la volontà di superare nuovi limiti per le prossime esibizioni al fine di conquistare una meritata vittoria finale.











